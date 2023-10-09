Число погибших в ходе конфликта израильтян достигло 900

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По информации газеты Haaretz, число погибших жителей Израиля в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта выросло до 900. Ранее упоминалось о более чем 800 погибших.
Утром 7 октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой со стороны сектора Газа. Помимо этого, боевики из ХАМАС совершили массированные атаки и проникли в районы, приграничные с югом Израиля.
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Артем Кузьмин