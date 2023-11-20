Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч человек

Фото: istockphoto/e-crow
Сектор Газа сообщает о более чем 13 тысячах погибших с 7 октября, из которых 5,5 тысячи — дети, сообщил канал Al Jazeera.
Свыше 30 тысяч человек пострадали, при этом 75 процентов — женщины и дети.
Более шесть тысяч человек считаются пропавшими без вести, не обнаруженными под обломками зданий после бомбардировок.
В секторе Газа отмечают, что большинство погибших — женщины и дети, однако израильская сторона считает эти данные ошибочными, указывая на связь Министерства здравоохранения Газы с ХАМАС.
Читайте также:
Очередную группу эвакуированных из Газы россиян доставили на родину
Более ста вынужденно покинувших Палестину россиян разместят под Калугой
ХАМАС озвучил Израилю условие для освобождения заложников
Более шесть тысяч человек считаются пропавшими без вести, не обнаруженными под обломками зданий после бомбардировок.
Читайте также:
Очередную группу эвакуированных из Газы россиян доставили на родину
Более ста вынужденно покинувших Палестину россиян разместят под Калугой
ХАМАС озвучил Израилю условие для освобождения заложников
Артем Кузьмин