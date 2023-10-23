Число жертв удара ВВС Израиля по лагерю беженцев достигло тридцати человек

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По информации СМИ, количество жертв воздушной атаки ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа увеличилось до 30 человек, передает РИА Новости.
Новая эскалация конфликта началась после того, как Израиль утром 7 октября подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, которая стала беспрецедентной по своей силе. В результате интенсивного обстрела боевики ХАМАС проникли в южные граничные районы еврейского государства. В связи с этим военное крыло движения объявило начало операции «Потоп Аль-Аксы».
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Артем Кузьмин