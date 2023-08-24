«Чистое представление о детях»: Захарова прокомментировала санкции США против «Артека»

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США ввели санкции против «Артека», поскольку там детям прививаются правильные ценности, в отличие от западной ЛГБТ-повестки. Так прокомментировала введённые ограничения официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Она заявила, что «Артек» – это образовательный комплекс, где детям предоставляется возможность приобрести какие-то полезные навыки, научиться правильным вещам, отдохнуть с пользой. Это место, «где сохраняется чистое представление о детстве и детях».
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против детского лагеря «Артек», а также ещё 11 физических лиц.
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«Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами», – подчеркнула Захарова.
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Анастасия Чинкова