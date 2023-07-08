Читатели Daily Mail раскритиковали решение Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы

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«Позор тебе, Байден. Это даже не наш конфликт, а кровь будет на руках американцев», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Пусть вспомнит слова Путина об уничтоженной технике НАТО», - подметил второй.
«США проигрывают конфликт, поэтому идут на военные преступления», - подытожил третий.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ФРГ не намерены передавать Киеву кассетные боеприпасы. Министр напомнила о соглашении, которое было подписано в Осло главами 123 стран. Оно запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного. При этом, в список стран, подписавших соглашение, не входят ни Украина, ни США.
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