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«А я хочу, чтобы меня попросили принять в подарок несколько миллионов», - сыронизировал один из онлайн-пользователей.
«Теперь не хватает только, чтобы он начал топать и кричать для подкрепления требований», - подытожил третий.
Пользователи Twitter раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о границах России. Канцлер заявил, что Россия нарушает нормы международного права, расширяя свои границы. Однако, в Twitter Шольцу поспешили напомнить, что Россия расширяется в соответствии с итогами референдумов, в то время как НАТО грубо нарушает свои собственные правила.
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