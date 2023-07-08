Читатели Haber 7 заявили, что происходящее на Украине – на совести Зеленского

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«На его совести происходящее на Украине», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Зеленский, американская пешка! Ты погубил украинский народ, лишь бы угодить США», - подметил второй.
«Пусть едет в Америку, Европу. Пусть там его встречают. Он ведет конфликт, который нужен Америке и Европе», - подытожил третий.
Ранее депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, что Украина достойна членства в НАТО, не означают реальной поддержки и содействия. По его мнению, Эрдоган остается верен своей риторике невмешательства. Турецкий лидер не раз заявлял, что его интересуют, в первую очередь, национальные интересы страны.
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