Член ОП Данюк назвал глупым обвинение России в миграционном кризисе в Италии

Фото: iStock/Naeblys
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал заявление замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, который обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Об этом сообщает RT.
По словам Данилюка, решение Мулярчика «абсолютно глупое». Он утверждает, что главная причина миграционного кризиса — это сама политика Евросоюза.
Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в заинтересованности в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. По мнению Мулярчика преступные организации, которые осуществляют перевозку мигрантов, связаны с Россией. Причиной он назвал желание РФ дестабилизировать ситуацию.
Читайте также:
Замглавы МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе
Путин: Россия не должна допустить появления отдельных опасных районов мигрантов
В Федерации мигрантов назвали абсурдом идею запретить продажу оружия новым гражданам РФ
«То, что именно поляк заявляет это, говорит о том, что Польша является самой главной русофобской страной внутри ЕС», — цитирует Данилюка RT.
Читайте также:
Замглавы МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе
Путин: Россия не должна допустить появления отдельных опасных районов мигрантов
В Федерации мигрантов назвали абсурдом идею запретить продажу оружия новым гражданам РФ
Екатерина Коршунова