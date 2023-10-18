Член ОП Данюк не исключил перемирия между Израилем и Палестиной

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Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк допустил возможность перемирия сторон палестино-израильского конфликта.
«Если не будет масштабного вторжения, тогда я не исключаю перемирия. Или небольшая заморозка — она возможна. Парадоксально звучит, но как раз такая трагедия открывает окно возможностей, чтобы конфликт не пошёл дальше по пути эскалации», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что от ударов ЦАХАЛ по сектору Газа страдают мирные жители, на конференции с главой США Джо Байденом в Тель-Авиве. При этом, Нетаньяху продолжал утверждать, что израильская армия бьёт по «законным террористическим целям».
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Мелисса Тимофеева