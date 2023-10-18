Член ОП Данюк не исключил перемирия между Израилем и Палестиной

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесён ракетный удар. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети — всего более 800 человек. Палестина и Израиль обвиняют в инциденте друг друга. Доцент РГГУ, востоковед Сергей Серегичев рассказал «Радио 1», как будет развиваться конфликт после трагедии в больнице Газы.