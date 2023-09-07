Член ОП Данюк раскрыл цели программы США по укреплению «американо-немецкой дружбы»

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк высказал мнение о том, что объявленная Госдепом США программа по обмену для молодых людей из США и Германии направлена, в первую очередь, на распространение влияния Штатов среди немцев.
«Благодаря работе с молодёжными лидерами, с экспертным сообществом, с выдающимися и талантливыми студентами они формируют прослойку внутри разных стран из студентов, которые лояльны к политике США. Такая молодёжь готова американские ценности и нарративы ретранслировать в самых разных сферах — от государственного управления до НКО, бизнеса и так далее», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.
Госдепартамент США объявил о программе обмена для молодых людей из США и Германии, целью которой является «содействия развитию американо-германских дружеских отношений». В рамках программы США организуют поездки школьников, студентов, профессионалов, а также парламентский обмен.
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Мелисса Тимофеева