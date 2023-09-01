Член ОП Данюк заявил о существующем внутриполитическом напряжении в Грузии

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Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что начало процедуры импичмента со стороны правящей партии «Грузинская мечта» в отношении действующего президента Саломе Зурабишвили говорит о внутриполитическом напряжении в стране.
«Такая новость говорит о том, что существует определённое внутриполитическое напряжение. Согласно Конституции и в целом внутриполитической конфигурации, президент Грузии —представительская должность с достаточно ограниченными функциями. Но неоднократно именно президент выступала неким проводником западной позиции в контексте внутриполитических и внешнеполитических решений, которые в Грузии принимались», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.
При этом, он предупредил, что начало такой процедуры может спровоцировать дестабилизацию общественно-политической ситуации. По его мнению, сейчас есть два пути решения данного вопроса: либо стороны найдут компромисс и удастся сохранить баланс в политической системе, либо президент государства буде отстранён.
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