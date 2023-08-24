Члены БРИКС решили не менять название союза после вступления в него новых членов

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Члены объединения БРИКС выступили за то, чтобы его название не менялось после вступления в союз новых стран, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита организации в ЮАР.
«Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», - прокомментировал ситуацию Лавров.
Глава министерства также отметил, что сохранение нынешнего названия «подчеркнет преемственность всей нашей работы».
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