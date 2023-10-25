Члены ХАМАС отказались от смартфонов и компьютеров ради операции против Израиля

Фото: iStock/tumsasedgars
Боевики палестинского движения ХАМАС ради подготовки операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля на два года отказались от смартфонов и компьютеров. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.
По данным телеканала, группа бойцов ХАМАС для связи прокладывала проводные телефонные линии в системе подземных тоннелей, намеренно избегая использовать мобильные телефоны или компьютеры.
Благодаря этому ХАМАС смог скрыть от израильской разведки подготовку операции «до тех пор, пока не пришло время активизировать и призвать сотни бойцов ХАМАСА начать атаку 7 октября».
CNN добавляет, что тоннели, построенные ХАМАС за последние пятнадцать лет, израильские военные называют «метро Газы». Благодаря созданному таким образом лабиринта, палестинские боевики могут передвигаться от точки к точке совершенно незаметно. Кроме того, в таких тоннелях хранятся ракеты и боеприпасы.
Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил о том, что власти Израиля якобы рассматривают возможность затопления системы туннелей ХАМАС перед тем, как направлять туда свои войска для наземной операции. По его мнению, это может говорить о готовности Израиля «списать со счетов» тех заложников, которые сейчас удерживаются палестинскими радикалами в секторе Газа.
Военные эксперты ранее предупреждали, что обширный подземный лабиринт тоннелей ХАМАС может стать кошмаром для израильских солдат. Это связано с тем, что обычные очки ночного видения там не будут работать, а общение между бойцами будет сильно ограничено. Кроме того, военным ЦАХАЛа неизбежно понадобятся запасы кислорода, респираторы и маски химической защиты.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
Читайте также:
Журналист Херш: Израиль рассматривает возможность затопления тоннелей ХАМАС
Израиль заявил, что уничтожил пять командиров ХАМАС
ЦАХАЛ: По подземному туннелю под мечетью в Дженине нанесён «превентивный удар»
Благодаря этому ХАМАС смог скрыть от израильской разведки подготовку операции «до тех пор, пока не пришло время активизировать и призвать сотни бойцов ХАМАСА начать атаку 7 октября».
Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил о том, что власти Израиля якобы рассматривают возможность затопления системы туннелей ХАМАС перед тем, как направлять туда свои войска для наземной операции. По его мнению, это может говорить о готовности Израиля «списать со счетов» тех заложников, которые сейчас удерживаются палестинскими радикалами в секторе Газа.
Военные эксперты ранее предупреждали, что обширный подземный лабиринт тоннелей ХАМАС может стать кошмаром для израильских солдат. Это связано с тем, что обычные очки ночного видения там не будут работать, а общение между бойцами будет сильно ограничено. Кроме того, военным ЦАХАЛа неизбежно понадобятся запасы кислорода, респираторы и маски химической защиты.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
Читайте также:
Журналист Херш: Израиль рассматривает возможность затопления тоннелей ХАМАС
Израиль заявил, что уничтожил пять командиров ХАМАС
ЦАХАЛ: По подземному туннелю под мечетью в Дженине нанесён «превентивный удар»
Артем Путинцев