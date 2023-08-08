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Члены УИК информируют подмосковных избирателей о выборах губернатора

08 августа 2023, 20:59

Фото: Мособлизбирком

Специально подготовленные члены участковых избирательных комиссий Подмосковья проводят подомовые обходы в регионе, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома. В Московской области с 7 августа началось адресное информирование избирателей о выборах губернатора.
Члены УИК должны иметь при себе удостоверение, бейдж с номером участковой избирательной комиссии, сумку с надписью «Избирательная комиссия» и информационные буклеты Тем, кого не оказалось дома, сотрудники участковых комиссий оставляют на дверной ручке листовку с информацией о выборах.

Для удобства граждан работает цифровой сервис, с помощью которого можно узнать номер и адрес избирательного участка, на который предстоит прийти в единый день голосования.


В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.

Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.

Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос.

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего. В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.

Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#мособлизбирком
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В Мособлпожспасе купальщиков предупредили о смертельной опасности тарзанок
08 августа 2023, 21:11

Фото: Мособлпожспас

Такие экстремальные развлечения, как прыжки в воду с тарзанок, могут привести к трагедии, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там отметили, что в Подмосковье на открытых водоёмах часто встречаются подвешенные к ветвям деревьев подобные приспособления для раскачивания и прыжков в воду.
Работники противопожарно-спасательной службы во время патрулирования на пляжах региона рекомендуют отдыхающим не использовать такие устройства.
«Спасатели пояснили купальщикам, что тарзанки – это самодельные устройства, которые быстро рвутся и имеют ненадёжные крепления. Кроме того, прыгая с высоты, ныряльщики рискуют испытать холодовой шок, сломать шейные позвонки или потерять сознание», – предупредил замначальника госучреждения Игорь Сорокин
Он добавил, что в запрещённых для купания местах, где не расчищено дно, пловец может запутаться в водорослях, удариться головой о валун или корягу. 
 
Мелководье тоже представляет большую опасность для любителей тарзанок. Но и при достаточной глубине они могут получить травму или погибнуть из-за неправильного вхождения в воду. От удара сжимается полость живота и грудной клетки, и ныряльщик рефлекторно делает выдох, а уже под водой – вдох. В результате он может захлебнуться и утонуть. 

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#водоёмы
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#купальный сезон
#московская область
#подмосковье
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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Госдеп: США объявят о новом пакете военной помощи Киеву на этой неделе
08 августа 2023, 20:58

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.
Он отметил, что США продолжает поставки на Украину оружия и артиллерии. Миллер заявил, что о новом транше военной помощи будет заявлено уже на этой неделе.

Пресс-секретарь Госдепа не стал называть подробности того, какое именно вооружение войдет в новый пакет помощи Киеву. Отмечается, что США, вероятно, направит Украине обещанные ракетные системы американского производства. 

Прежде сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму в $200 млн. 

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#сша
#вооружение
#поставки
#ес
#рф
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ЕС отказался давать Украине гарантии безопасности
Стано заявил, что Евросоюз не уполномочен давать Украине гарантии безопасности
08 августа 2023, 19:38

Фото: iStock/artJazz

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что отдельные страны Европы могут выступать гарантами безопасности для Украины, но Евросоюз в целом как блок не уполномочен это делать.
По его словам, предоставлять гарантии безопасности Киеву могут страны-члены Евросоюза, это является их прерогативой.  

Стано подчеркнул, что Европейское сообщество в виде блока, не имеет подобных полномочий и не является организацией безопасности. Представитель Союза указал на то, что объединение может рассмотреть конкретные предложения стран-участниц и поддержать их. Он добавил, что предложение гарантий — это предмет дискуссии для ряда стран и Североатлантического альянса.  

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#санкции
#страны
#ес
#нато
#евросоюз
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Свергнутый премьер Нигера оценил ситуацию в стране после госпереворота
Свергнутый премьер Нигера: Президент не слагал полномочия, госструктуры можно восстановить
08 августа 2023, 19:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который был свергнут с должности после госпереворота, заявил, что президент страны Мохамед Базум не слагал свои полномочия, а госструктуры можно восстановить. Об этом пишет издание New York Times.
Премьер отметил, что впереди грядет саммит ЭКОВАС, а оставшиеся перед ним дни, дают надежду на радостный исход. 

Сообщается, что в настоящее время свергнутый министр находится в Париже. 

Махамаду прокомментировал американскому изданию обстановку в стране и заявил. что президент в отставку не ушел, а госструктуры еще можно восстановить.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Нигера поддерживают ситуацию в стране. 

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#президент
#министр
#саммит
#нигер
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Протестующие в Ереване требуют открытия коридора между Арменией и Нагорным Карабахом
08 августа 2023, 19:17

Фото: iStock/scaliger

У здания правительства в Ереване люди в военной форме устроили протест с требованиями открыть Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом. Об этом сообщает «Интерфакс».
Полиция задерживает протестующих, которые перекрывают центральные улицы города.

Организовал акцию протеста активист Саркис Погосян. Он собрал несколько сотен человек, одетых в военную форму, у здания правительства Армении утром, 8 августа. Они требуют открыть Лачинский коридор, чтобы по нему происходила передача гуманитарного груза.

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#армения
#протесты
#полиция
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НАТО ждут серьезные проблемы с Прибалтикой
AT: НАТО стоит готовится к серьезным проблемам в Прибалтике
08 августа 2023, 18:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Североатлантический альянс ждут серьезные проблемы в Прибалтике, поскольку западное оружие продемонстрировало свой низкий оборонительный потенциал на Украине, пишет Asia Times.
«Несмотря на интенсивную подготовку, которую украинские бригады проходили под руководством инструкторов альянса, несмотря на щедрые поставки американского и европейского оружия, ВСУ терпят сокрушительное поражение. Чем это может обернуться для НАТО? Давно известно, что альянс столкнется с серьезными трудностями в том случае, если ему придется защищать важнейшие районы Прибалтики и Восточной Европы», - прокомментировали ситуацию журналисты.

По мнению авторов статьи, уже совсем скоро европейские чиновники поймут, что больше не хотят вкладывать огромные деньги в поддержку Украины, перестанут поставлять Киеву свои танки, боеприпасы и оружие. Они также попробуют найти компромисс и договориться с Россией, считают в AT.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проекты поправок в законодательство, согласно которым изменится порядок уведомления ООН и Совета Европы о введении и прекращении в России военного и чрезвычайного положения.

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#нато
#украина
#европа
#оборона
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В Подмосковье распределили бесплатное эфирное время для агитации на выборах
08 августа 2023, 18:28

Фото: Мособлизбирком

Мособлизбирком провел жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами в губернаторы Московской области и в депутаты на дополнительных выборах в Мособлдуму по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Бесплатное эфирное время для агитации предоставили радиоканал «Радио 1», а также телеканалы «360» и «360 Новости», бесплатную печатную площадь – газета «Ежедневные новости. Подмосковье».  Агитационный период на телеканалах, в периодических печатных и сетевых изданиях стартует в регионе 12 августа и продлится до полуночи 8 сентября. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться
 
Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.  В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#дэг
#губернатор
#мособлизбирком
#мособлдума
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Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
Путин и Рамафоса обсудили по телефону сотрудничество России и ЮАР
08 августа 2023, 18:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. О переговорах глав государств сообщили в Кремле.
В ходе беседы, Рамафоза дал положительную оценку итогам саммита РФ-Африка в Петербурге.

Также, лидеры стран обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество и уделили особое внимание экономическим и торговым связям. Российский президент обсудил с африканским коллегой подготовку к грядущему саммиту БРИКС, а также, обсудил актуальную международную повестку. 

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#африка
#президент
#сотрудничество
#путин
#рф
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Искусственный интеллект выявил в Подмосковье 6 тыс нарушений атрибутики такси
08 августа 2023, 17:53

Фото: Минтранс МО

Нейросеть выявила с начала года в Подмосковье более 6 тыс такси, не соответствующих региональному стандарту. Водителям выданы предостережения, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
В регионе по выданным разрешениям работают около 100 тыс такси. Выявление нарушений автоматизировано благодаря внедрению нейросети. Ежедневно она распознаёт в потоке примерно 2,5 млн машин. При этом один автоинспектор может проверить лишь 2 тыс автомобилей в год.
 
В Подмосковье с момента запуска в октябре 2021 года установлено более 2 тыс камер автоматизированной системы «Такси-контроль». Она позволяет без помощи инспекторов выявлять нарушения регионального стандарта. 
 
Нейросеть распознаёт автомобили на соответствие цвета кузова, наличие жёлтых светоотражающих полос посередине и серых – внизу, цветографической схемы легкового такси, оранжевого фонаря на крыше. 
 
Сейчас Минтранс Подмосковья работает над внедрением искусственного интеллекта при выдаче разрешений такси.

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#минтранс мо
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#московская область
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