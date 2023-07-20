Членов подмосковных ТИКов научили применять QR‑код в протоколах голосования

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Мособлизбиркоме состоялся обучающий семинар для председателей территориальных избирательных комиссий региона. Темой стали подготовка и применения технологии QR‑кода на территории Московской области.
Участникам обучения разъяснили применение технологии изготовления протоколов УИКов об итогах голосования с машиночитаемым кодом, порядок ускоренного ввода данных протоколов УИКов об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием QR‑кода.
В Подмосковье эта технология протестирована и применяется с 2017 года.
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
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«Использование QR‑кода позволяет ускорить заполнение протоколов об итогах голосования, исключить технические ошибки при вводе данных в ГАС «Выборы», – пояснил председатель территориальной избирательной комиссии города Ступино Борис Скоморохов.
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская