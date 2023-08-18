Членов участковых избиркомов Подмосковья научили отражать провокации на участках

Фото: Мособлизбирком
Мособлизбирком провёл 11-й по счёту семинар для членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. На сей раз участниками стали представители городских округов Щёлково, Звёздный городок, Лосино-Петровский, Фрязино, Черноголовка и Ногинск.
Им подробно рассказали об интерфейсе и задачах интерактивного рабочего блокнота. Помимо этого, председатели УИК отработали на практике способы развития эмоциональной устойчивости, техники отражения манипуляций, агрессии и провокаций на избирательных участках.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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«Обучение прошло на высоком уровне. Я узнала, как вести себя, как справляться с эмоциями, как реагировать на различные ситуации, которые могут неожиданно возникнуть. Все полученные знания буду применять в дни голосования», – сказала председатель УИК №3470 города Щёлково Элен Попова.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская