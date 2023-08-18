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Членов участковых избиркомов Подмосковья научили отражать провокации на участках

18 августа 2023, 19:23

Фото: Мособлизбирком

Мособлизбирком провёл 11-й по счёту семинар для членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. На сей раз участниками стали представители городских округов Щёлково, Звёздный городок, Лосино-Петровский, Фрязино, Черноголовка и Ногинск.
Им подробно рассказали об интерфейсе и задачах интерактивного рабочего блокнота. Помимо этого, председатели УИК отработали на практике способы развития эмоциональной устойчивости, техники отражения манипуляций, агрессии и провокаций на избирательных участках.
«Обучение прошло на высоком уровне. Я узнала, как вести себя, как справляться с эмоциями, как реагировать на различные ситуации, которые могут неожиданно возникнуть. Все полученные знания буду применять в дни голосования», – сказала председатель УИК №3470 города Щёлково Элен Попова.

В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.

Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.

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#выборы
#голосование
#едг
#наблюдатели
#участок
#подмосковье
#московская область
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Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки
18 августа 2023, 19:25

Фото: iStock/fizkes

Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ. Об этом сообщает BILD.
По данным издания, в настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему. По новому соглашению российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном Африки. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок.

По информации BILD, новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште.

Напомним, ранее США вели переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими государствами о создании альтернативных путей экспорта зерна после прекращения действия зерновой сделки. Сообщается, что план, который поддерживают США, предусматривает к октябрю экспорт четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай. 

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#сша
#россия
#зерно
#экспорт
#выходные
#страны
#сделки
#план
#турция
#переговоры
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Россия ввела санкции против прокурора МУС
МИД РФ: Россия ввела санкции против прокурора МУС
18 августа 2023, 19:02

Фото: iStock/oliver de la haye

Министерство иностранных дел РФ ввело санкции против прокурора МУС, который выдал «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина.
Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта 2023 года. Российского лидера обвинили в военном преступлении – незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Одновременно МУС выдал ордер на арест уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану, который ответственен за выдачу ордеров на арест представителей российского правительства, запретили въезд в Россию. Помимо него в санкционный лист попали 54 гражданина Великобритании. 

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#санкции
#мид рф
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Под санкциями Канады оказались заместители министра юстиции и главы СК РФ
18 августа 2023, 18:14

Фото: istockphoto/rarrarorro

Под санкции Канады попали первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук и первый зампредседателя Следственного комитета РФ Эдуард Кабурнеев.
Канада расширила положение о специальных экономических мерах в отношении России. Санкции ввели против 15 физических лиц. В правительстве Канады отметили, что данные лица являются членами правоохранительных органов и юридического сообщества.
 
«В том числе высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и судьями», - уточнили в пресс-релизе.
В рамках мер против РФ Канада также ввела санкции против Басманного, Хамовнического и Московского городского судов.

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов. 

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#санкции
#сша
#россия
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Бывший депутат Верховной рады призвал свергнуть Зеленского
Бывший депутат Верховной рады Кива призвал свергнуть Зеленского
18 августа 2023, 18:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал украинский народ свергнуть режим Владимира Зеленского, об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского», - прокомментировал ситуацию Кива.

Он также выразил уверенность, что белорусский лидер Александр Лукашенко поможет восстановить мир и организовать переговоры между странами. 

Ранее Лукашенко рассказал о своем видении переговоров по Украине.

«Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать всё: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Всё там надо обсуждать», - заявил президент Белоруссии, и отметил, что Россия готова разговаривать на любую тему, однако Украина, идущая на поводу у США, решительно отказывается от этого.      

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#владимир зеленский
#киев
#украина
#белоруссия
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В Штабе общественного наблюдения обсудили выдвижение кандидатов в губернаторы Подмосковья
18 августа 2023, 17:56

Фото: Общественная палата МО

В кампании по выборам губернатора Московской области участвуют выдвиженцы четырёх ключевых парламентских партий, представляющих интересы подавляющего большинства жителей региона. Об этом заявила первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. Она выступила в Раменском на круглом столе по итогам завершения выдвижения кандидатов.
«Избирком Московской области зарегистрировал четырёх кандидатов: Андрея Воробьёва, Кирилла Жигарева, Александра Наумова и Анатолия Никитина. Все они прошли предусмотренные законом процедуры и собрали необходимое количество подписей. Таким образом, в выборах участвуют выдвиженцы четырёх ключевых парламентских партий», – отметила Дмитриева
Важное значение для избирателей приобрела конкуренция репутаций кандидатов, сказал председатель общественной наблюдательной комиссии, член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.
«Аналитики глубоко изучили программы партий и их кандидатов, из которых следует, что программы сохраняют широкий «патриотический консенсус» вокруг основных направлений развития страны. Вне этого поля осталась совсем небольшая часть политических сил, которая находится в состоянии кризиса и не имеет заметной поддержки гражданского общества», – отметил Леонов. 
Обсуждали и организацию выборов на присоединённых территориях России. Партии заранее открыли там свои региональные отделения и начали эффективно работать с населением. 
 
Ситуационный центр Штаба общественного наблюдения начнёт работу 1 сентября вместе со стартом голосования на территории новых регионов. В Московской области временно находятся более 30 тыс жителей этих регионов, которые смогут голосовать за кандидатов, прошедших регистрацию на этих территориях. За законностью голосования в Подмосковье будут следить наблюдатели от Общественной палаты региона. 

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#общественная палата московской области
#подмосковье
#московская область
#голосование
#наблюдатели
#едг
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Памфилова назвала западную демократию неподходящей России властью меньшинства
18 августа 2023, 17:44

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что РФ не нужна демократия Запада, так как там — это власть меньшинства. Об этом Памфилова сообщила в рамках форума «Территория смыслов».
Памфилова подчеркнула, что выборы — это действительно, недешевое удовольствие, «но это не удовольствие». Она добавила, что в России должны развивать выборные институты на всех уровнях, что и будет происходить в дальнейшем.

Памфилова также заявила, что ЦИК — это одно из самых эффективных ведомств, которое решает многие задачи достаточно эффективно и с минимальным количеством затрат.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году. Пресс-секретарь пояснил, что благодаря беспрецедентному объединению общества вокруг российского лидера можно утверждать, что если Владимир Путин решит выдвинуть свою кандидатуру, то его, безусловно, переизберут с весомым преимуществом.

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#выборы
#цик
#дмитрий песков
#рф
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Канада ввела санкции против трех московских судов и 15 физических лиц
18 августа 2023, 17:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канада ввела санкции против Басманного, Хамовнического и Московского городского суда, а также 15 физических лиц в рамках мер против РФ. Об этом сообщает правительство страны.
Сообщается, что физические лица, против которых ввели рестрикции, — представители областей юстиции и безопасности в России.

Напомним, ранее выяснилось, что власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил в качестве помощи России с обходом международных санкций. Дипломатический источник в Анкаре заявил, что утверждения Запада о том, что Турция якобы помогает РФ обходить санкции – чушь.

По словам источника, у Турции особая роль в посредничестве по урегулированию украинской ситуации. Он также отметил, что США уведомили Турцию о последствиях помощи РФ в обходе рестрикций.

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#сша
#санкции
#турция
#меры
#рф
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В Казахстане ждут визита Путина осенью
18 августа 2023, 17:22

Фото: kremlin.ru

Посольство Казахстана сообщает, что в стране ждут визита Владимира Путина осенью.
Ожидается, что президента РФ Владимира Путина ждут в Казахстане на в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
 
В пятницу, 18 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с послом Казахстана Дауреном Абаевым. На встрече обсудили «текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества, вопросы региональной и международной проблематики».
«Важное значение придаётся запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ», —сообщила дипмиссия по итогам встречи.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным заверил российского лидера о полной поддержке его действий и обсудил с ним осенний визит в Казахстан.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС, однако говорить о получении республикой полноправного статуса члена этой организации рано. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Смадиярова, Россия и Китай — соседи и ближайшие политические и торгово-экономические партнеры Казахстана. Он также отметил, что с Индией у республики установлено стратегическое партнёрство. Смадияров добавил, что у Казахстана налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, которые также являются членами БРИКС.

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#казахстан
#россия
#владимир путин
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В МИД РФ заявили, что ВСУ уничтожают православие по заказу англосаксов
Захарова: Киевский режим выполняет задание англосаксов по уничтожению православия
18 августа 2023, 16:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Киевский режим выполняет задание англосаксов по уничтожению православия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее обращение опубликовано на официальном сайте министерства.
«Изгоняя каноническую церковь из ее обители, киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры», - прокомментировала ситуацию Захарова.

Эту теорию подтверждает и тот факт, что мировое сообщество продолжает молчать по поводу преступлений Киева в отношении священнослужителей и православного наследия, считает Захарова.
 
 
 
#мария захарова
#церковь
#православие
#мид рф
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Подмосковье ищет медработников