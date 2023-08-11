Членов УИК научили работать с собственными эмоциями на избирательных участках

Мособлизбирком в преддверии Единого дня голосования провёл восьмой по счёту семинар для членов участковых избирательных комиссий региона. Нам этот раз участниками стали городские представители городских округов Домодедово, Лыткарино, Ленинский и Подольск.
В ходе обучения подробно разобрали техники работы с собственными эмоциями на избирательных участках. Отдельной темой стали особенности коммуникаций при взаимодействии с манипуляторами.
Главным элементом обучения стало получение пошаговых инструкций работы с интерактивным рабочим блокнотом.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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«Сначала показалось, что это простой психологический тренинг. Однако, когда мы рассматривали конкретные ситуации с избирательных участков, стало понятно, что многие вещи могут быть нам полезны. Думаю, теперь проблем на избирательных участках должно быть меньше», – сказал председатель УИК №413 Игорь Платоненков.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская