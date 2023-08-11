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Членов УИК научили работать с собственными эмоциями на избирательных участках

11 августа 2023, 17:27

Мособлизбирком в преддверии Единого дня голосования провёл восьмой по счёту семинар для членов участковых избирательных комиссий региона. Нам этот раз участниками стали городские представители городских округов Домодедово, Лыткарино, Ленинский и Подольск.
В ходе обучения подробно разобрали техники работы с собственными эмоциями на избирательных участках. Отдельной темой стали особенности коммуникаций при взаимодействии с манипуляторами.
«Сначала показалось, что это простой психологический тренинг. Однако, когда мы рассматривали конкретные ситуации с избирательных участков, стало понятно, что многие вещи могут быть нам полезны. Думаю, теперь проблем на избирательных участках должно быть меньше», – сказал председатель УИК №413 Игорь Платоненков.

Главным элементом обучения стало получение пошаговых инструкций работы с интерактивным рабочим блокнотом.

В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.

Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.

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#выборы
#голосование
#едг
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#подмосковье
#московская область
#единый день голосования
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МИД РФ: Россия выступает против ядерной войны, но делает все для своей безопасности
11 августа 2023, 17:47

Фото: iStock/iDymax

РФ выступает против начала ядерной войны, а также исходит из того, что в ней не может быть победителей. При этом страна делает все необходимое для защиты национальной безопасности и суверенитета. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) её союзников относится к числу высших государственных приоритетов. При этом руководство нашей страны твёрдо привержено принципу недопустимости ядерной войны», — подчеркнули в МИД.

В МИД также отметили, что в Московской декларации договоренности имеют политический характер, и процедура их расторжения или международным правом не регулируется.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «возможным и вероятным» ядерный апокалипсис, как один из сценариев тотального цивилизационного противостояния России и стран Запада. Медведев уверен, что сложившийся сейчас конфликт России и «англосаксонского мира» будет очень долгим и тяжелым, и продлится десятилетия. 

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#мид
#страны
#ядерное оружие
#война
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США ввели санкции в отношении Германа Хана и Алексея Кузьмичева
11 августа 2023, 17:30

Фото: iStock/syahrir maulana

Минфин США решил включить в санкционный реестр российских предпринимателей Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Соответствующий документ размещен на сайте американского ведомства.
Отмечается, что американское ведомство ввело ограничения в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей. 

Ранее Минфин США расширил санкционный список против российских граждан и организаций. В него включили российских предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.

Напомним, Британия ввела санкции в отношении шести белорусских компаний и предприятий, связанных с оборонной сферой. Отмечается, что ограничительные меры предусматривают заморозку активов ряда белорусских компаний, в случае их обнаружения на территории Великобритании. Также, введены новые рестрикции в антироссийский санкционный список. Добавлено 19 позиций.

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#сша
#санкции
#ограничения
#великобритания
#меры
#минфин
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РФ уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту «Луны-25»
МИД РФ: Москва уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту «Луны-25»
11 августа 2023, 17:22

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия проинформировала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о ядерных источниках энергии на борту автоматической станции «Луна-25» . Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва выполнила все обязательства и уведомила ООН о ядерных источниках энергии, расположенных на борту ракеты. Также, в МИД РФ назвали цели космической миссии. Предполагается, что запуск ракеты послужит началом освоения Россией естественного спутника Земли. 

Прежде сообщалось, что с космодрома Восточный стартовала ракета со станцией «Луна-25». Она совершит свой перелет, длительность которого составит пять дней, к спутнику планеты Земля. 

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#земля
#луна
#мид
#роскосмос
#ракета
#оон
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Минфин США ввел санкции против Авена и Фридмана
США внесли Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционный список
11 августа 2023, 17:10

Фото: iStock/rarrarorro

Минфин США расширил санкционный список против российских граждан и организаций. В него включили четыре физических и одно юридическое лицо. Соответствующий документ размещен на сайте американского ведомства.
Минфин США решил включить в санкционный реестр российских предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.

Также сообщается, что американское ведомство ввело ограничения в отношении Российского союза промышленников и предринимателей. 

Ранее сообщалось, что США ввели рестрикции против трех граждан Мали. Они заподозрены в «связях» с ЧВК «Вагнер». 

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#сша
#санкции
#ограничения
#минфин
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Зеленский не сможет защитить Киев от атак ВС РФ
Полковник Макгрегор: Зеленский не сможет защитить Киев от атак ВС России
11 августа 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить надежную защиту Киева. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Киев могут эвакуировать, но противостоять российским ударам им не удастся. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.  

Макгрегор также указал на серьезные проблемы украинского лидера. Полковник пояснил, что Киеву были предоставлены мощные системы ПВО и ракетные комплексы западными союзниками, однако, их запасы практически исчерпаны. 

Запад не может настолько быстро восполнять запасы вооружения, как этого требует ситуация. Таким образом, Киев рискует оказаться под российскими ударами и Зеленский не сможет его защитить, заключил Макгрегор. 

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#всу
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#зеленский
#запад
#вооружения
#киев
#пво
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Кадыров заявил, что Россия не нуждается в мирных переговорах
Кадыров объяснил, почему России не нужны мирные переговоры
11 августа 2023, 16:42

Фото: РИА Новости/Татьяна Барыбина

В мирных переговорах нуждается только та сторона, которая осознает, что проигрывает в конфликте, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознаёт, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они лишь пытаются выиграть время», - прокомментировал ситуацию Кадыров.

Глава Чечни также напомнил, что в начале специальной военной операции страны Запада активно накладывали на Россию санкции и закрывали бизнесы в стране. Теперь же, они сами оказались на грани экономического кризиса, и стараются вернуться на российский рынок.

По мнению Кадырова, Россия выиграет как на линии боевого соприкосновения, так и на политической мировой арене, именно поэтому, ей мирные переговоры совершенно ни к чему.

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#чечня
#украина
#мир
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В Нигере распорядились привести военнослужащих в боевую готовность
Мятежники в Нигере распорядились привести военнослужащих в состояние боевой готовности
11 августа 2023, 15:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Уточняется, что такое решение принято на фоне заявления стран Западной Африки. Власти заявили о своем намерении приступить к интервенции в государство. Захватившие власть мятежники сообщили, что будут противостоять вторжению в государство, для чего им потребуется мобилизация дополнительных сил. 

Прежде, ЭКОВАС поддержал начало операции по военной интервенции в Нигер. Сообщается, что начальники штабов обсуждают предстоящие военные действия и запросили согласие глав государств на введение войск в страну. 

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#власть
#операции
#государство
#мобилизация
#Нигер
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Нигер ждет полной поддержки от России
Активист из Нигера заявил, что страна ждет полной поддержки от России
11 августа 2023, 15:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Нигер ждет полной поддержки от России на своем новом пути, заявил председатель нигерской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда в интервью «РИА Новости».
«От России мы ждем... поддержки в этих новых начинаниях... Россия не может нас предать, но Франция делает это годами, навязывая нам терроризм», - прокомментировал ситуацию Эль-Дауда.

Он также напомнил, что Россия уже пыталась работать с Нигером в области урановых ресурсов. 

Лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Ранее верховный орган мятежников Нигера — Национальный совет спасения Родины (НССР) — в понедельник 7 августа назначил нового премьер-министра этой африканской страны.

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#нигер
#россия
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Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
11 августа 2023, 14:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ, на котором предложил обсудить вопросы информационной безопасности.
«Все мы понимаем, насколько это важно, важно всегда, особенно сейчас, и, имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, и поговорим на эту важнейшую тему», — отметил глава государства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение российского правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации. Глава государства отметил, что передать госпакет акций ОСК во владение ВТБ предложил кабмин.

Президент поддержал инициативу правительства, подчеркнув, что ранее этот вопрос был тщательно проработан. В свою очередь, глава кредитной организации поблагодарил Владимира Путина за доверие и признал, что решение президента стало для него неожиданностью.

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#владимир путин
#президент
#кабмин
#безопасность
#информация
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