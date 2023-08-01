Членов УИКов научили обращаться с интерактивным рабочим блокнотом

Фото: Мособлизбирком
Избирком Московской области провёл очередное обучение членов участковых избирательных комиссий. Участникам подробно рассказали о принципах работы, интерфейсе и задачах интерактивного рабочего блокнота, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
На этот раз участниками обучения стали представители городских округов Одинцовский, Власиха, Краснознаменск, Молодёжный, Можайский, Наро-Фоминский и Рузский.
В ИРБ указан алгоритм действий участковой избирательной комиссии с первого дня работы комиссии и заканчивая сдачей финансового отчёта УИК. Также в блокноте есть собственная библиотека документов, куда загружены все необходимые нормативные акты, федеральные законы о выборах, шаблоны документов и памятки для работы УИК.
Помимо этого, в ИРБ размещены все тексты объявлений, которые должны произносить члены комиссий в день голосования на избирательных участках. Участники обучения также разобрали на практике навыки контроля собственных эмоций, техники работы с агрессией и провокациями на избирательных участках.
Читайте также:
Политолог Журавлёв: ДЭГ поможет вернуть интерес и доверие к выборам
На выборах-2023 будут применять технологию QR-кода для подведения итогов голосования
Жителям Подмосковья рассказали о плюсах трёхдневного голосования
«Это хороший помощник. В интерактивном рабочем блокноте содержится много информации и различных форм документов. Удобно, что для его использования интернет не нужен: нужно только загрузить на компьютер, и дальше он работает автономно», – отметила председатель УИКа №939 Марина Макаркина.
Помимо этого, в ИРБ размещены все тексты объявлений, которые должны произносить члены комиссий в день голосования на избирательных участках. Участники обучения также разобрали на практике навыки контроля собственных эмоций, техники работы с агрессией и провокациями на избирательных участках.
Читайте также:
Политолог Журавлёв: ДЭГ поможет вернуть интерес и доверие к выборам
На выборах-2023 будут применять технологию QR-кода для подведения итогов голосования
Жителям Подмосковья рассказали о плюсах трёхдневного голосования
Лора Луганская