Членство Украины в НАТО приведёт к войне между Россией и Турцией

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«Членство Украины в НАТО означает, что будет задействована пятая статья устава альянса. Это означает, что Турция вступит в войну с Россией. Этого ли хочет президент? Неужели в руководстве страны нет никого, кто поймет эту простую истину? Воевать с нашим соседом ради президента США Джо Байдена и марионетки Владимира Зеленского?» – заключил политик.
Ранее, после переговоров с Зеленским, Эрдоган заявил, что Украина достойна включения в НАТО. Также он упомянул, что Турция продолжит предпринимать попытки для завершения столкновения с помощью переговоров.
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