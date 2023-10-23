Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН по Палестине откроется 26 октября

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Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН, связанная с защитой гражданского населения Палестины, стартует 26 октября, об этом сообщил председатель сессии Генассамблеи Дэннис Фрэнсис на официальном сайте организации.
«Имею честь сообщить вам, что я созову 39-е пленарное заседание десятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи в четверг, 26 октября 2023 года, в 10.00 (17.00 по московскому времени)», - прокомментировал ситуацию Фрэнсис.
Напомним, по итогам заседания СБ ООН, которое состоялось на прошлой неделе, постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.
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