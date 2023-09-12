Чубайса заметили в аэропорту Риги после высказывания Путина о нем

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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс замечен в аэропорту в Риге после высказываний президента России Владимира Путина о нем. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Глава России в рамках встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ рассказал о «финансовой дыре» в капитале «Роснано». По словам президента Анатолий Чубайс «удрал» и «зачем-то прячется» за границей. Путин предполагает, что экс-глава может бояться уголовного дела, но по «Роснано» таковых сейчас нет.
Сообщается, что Чубайса заметили в рижском аэропорту во время вылета самолетов в Амстердам и на Анталью.
Напомним, что ранее Чубайс опроверг обмен временного удостоверения личности в Израиле на постоянное. СМИ Израиля сообщали, что Анатолий с женой подали запрос на получение долгосрочных документов.
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Сообщается, что Чубайса заметили в рижском аэропорту во время вылета самолетов в Амстердам и на Анталью.
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