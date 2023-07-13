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Чубайс представился британским ученым и назвал главную проблему 1990-х в России

13 июля 2023, 18:53

Фото:kremlin.ru

Бывший российский чиновник Анатолий Чубайс представился британским исследователем и написал статью «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт», которую опубликовал журнал «Вопросы экономики».
По мнению Анатолия Чубайса, главной российской проблемой в 1990-х годах были неплатежи.
«Среди крупномасштабных процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы и ощутимо подорвавших престиж реформаторов, особое место занимали неплатежи», — пишет Чубайс в аннотации к статье.

Чубайс пишет, что в течение многих лет правительство страны, администрация президента, бизнесмены пытались минимизировать негативное влияние неплатежей.

Анатолий Чубайс – один из идеологов и руководителей экономических реформ в 1990-х годах в РФ.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что банковский кризис в США может быть связан с приездом Анатолия Чубайса

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин связал банковский кризис. Который произошел в США, с экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Володин пошутил, что якобы его «специально выпустили из России, чтобы все там развалить». По его мнению, сетевое хозяйство в государстве было разобрано из-за реформ, которые проводил Чубайс.

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#Чубайс
#Россия
#неплатежи
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Путин: некоторые страны устроили России технологическую блокаду
13 июля 2023, 17:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что правящие элиты некоторых стран устроили РФ технологическую блокаду. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Форума будущих технологий.
По его словам, несмотря на технологическую блокаду, Россия не сдастся и будет двигаться вперед своим путем.

Напомним, Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» впервые проходит в России 9–14 июля.

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#Путин
#санкции
#Россия
#Форум будущих технологий
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Путин потребовал до 1 сентября текущего года утвердить нацпроект по БПЛА
13 июля 2023, 17:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин потребовал до 1 сентября 2023 года года утвердить национальный проект по развитию беспилотных летательных аппаратов, который должен стать приоритетным при формировании трехлетнего бюджета.
«Принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего. Именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем», - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Он попросил коллег утвердить проект до 1 сентября 2023 года. Кроме того, он должен стать приоритетным при формировании бюджета с 2024 по 2026 годы.
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#Владимир Путин
#беспилотник
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Политолог Дробницкий допустил перерастание принятых на саммите НАТО решения в серьёзное противостояние
13 июля 2023, 16:52

Фото: istockphoto.com/Cineberg

Политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что все принятые на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО решения, которые были ожидаемы, в последствии могут спровоцировать накал международной обстановки, которая может привести к более серьёзным конфликтам и столкновениям.
«Было понятно, что ставку в альянсе будут делать на восточные страны НАТО, их снабжение будут усиливать. Вот такие тревожащие сдерживания со стороны Вашингтона для России. Может ли такая холодная война перерасти во что-то более серьёзное? Теоретически – да», – прокомментировал в беседе с «Абзацем» Дробницкий.

О возможных серьёзных последствиях решений НАТО в Вильнюсе также заявил и политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

«Прямо на глазах у всего мира разворачивается подготовка к третьей мировой, и происходит всё это под прикрытием противостояния Украины с Россией, а также принятия Швеции в НАТО», — сказал в беседе с «Царьградом» Дробницкий.

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#политика
#Украина
#Россия
#НАТО
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Число погибших после подтоплений в Туапсе увеличилось до четырех
13 июля 2023, 15:22

Фото: iStock/Sarah J Lee

В Туапсе спасатели нашли тела еще двух человек, таким образом, число погибших из-за стихии возросло до четырех. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
В четверг, 13 июля стало известно об обнаружении тел двух человек, которые считались пропавшими без вести во время потопа в Туапсинском районе. По данным следствия, это тела 19-летней девушки, которая находилась в доме, смытом потоками воды, и 67-летнего мужчины, пытавшегося перегнать автомобиль ВАЗ-2107 в разгул стихии. Позже спасатели обнаружили еще два тела. Таким образом, при стихии в Туапсе уже погибли четыре человека.

При этом до сих пор продолжаются поиски пропавших 23-летней девушки и 15-летнего подростка. Напомним, что всего пропавшими без вести из-за непогоды числятся четыре человека.

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#Туапсе
#лето
#море
#стихия
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Глава «Росатома» Лихачёв: У ВС РФ были данные о планах Киева ударить по ЗАЭС
13 июля 2023, 15:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Генеральный директор госкорпорации «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Россия располагала информацией о недавних планах Киева ударить по Запорожской АЭС.
О признаках подготовки к диверсии, говорили разведывательные данные российских вооруженных сил. Об этом глава корпорации сообщил журналисту Павлу Зарубину, который разместил видеозапись с заявлением Лихачёва в своем телеграмм-канале.

Попавшие в плен к российским военным диверсанты, также сообщали сведения о подготовке к подрыву ЗАЭС, отметил глава «Росатома».

В свою очередь, Киев обвинял в подготовке к диверсии на Запорожской ЗАЭС Россию. Москва назвала подобные высказывания провокацией, допустив возможность подрыва станции украинской стороной. 

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#Росатом
#Россия
#Киев
#ЗАЭС
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Эрдоган намерен при встрече с Путиным обсудить покупку российских самолётов-амфибий
13 июля 2023, 15:06

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует при личной встрече с Владимиром Путиным обсудить покупку российских самолетов-амфибий.
Турецкий лидер заявил, что рассчитывает на приобретение у России самолетов-амфибий, которые будут применены для тушения пожаров. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами, после саммита НАТО в Вильнюсе.

По его словам, покупка российских самолетов и вертолетов для тушения пожаров уже профинансирована, но дополнительно приобретенные средства, добавят эффективности. Покупка самолетов-амфибий российского производства, будет обсуждена при личной встрече с Путиным, заявил Эрдоган. 

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#Эрдоган
#Путин
#переговоры
#самолеты
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Дипломат Илониеми: Финляндия восстановит отношения с Россией после политических изменений
13 июля 2023, 14:31

Фото: iStock/naumoid

Финский министр Яакко Илониеми заявил, что Финляндия восстановит отношения с Россией только после политических изменений.
Он подчеркнул, что отношения между странами находятся в худшем состоянии за последние десятилетия. Об этом политик заявил в эфире MTV3.

​По словам дипломата, финская сторона рассматривает восстановление отношений с РФ, однако, для этого должны произойти политические перемены. ​В напряженных ​двусторонних отношениях Илониеми обвинил Россию, заверив, что Финляндия к их ухудшению не стремилась. ​Министр выразил опасения относительно того, что отношения между государствами могут ударить по экономике Финляндии.

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#Россия
#Финляндия
#взаимоотношения
#политика
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Пресс-секретарь ЛДПР Дюпин прокомментировал вступление нейросети «Жириновский» в партию
13 июля 2023, 14:18

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин заявил, что информация о возможном вступлении нейросети «Жириновский» в партию не сообщалась от лица партии, отметив, что эта тема была передана председателю партии.
«Мы об этом не сообщали. Вопросов таких очень много поступает в течение дня», — заявил в беседе с RT Дюпин.

До этого сообщалось, что нейросеть «Жириновский» может получить партбилет и стать членом ЛДПР на ближайшем съезде партии в декабре. Как указывали РИА Новости со ссылкой на свой источник, устав предусматривает выдачу партийного билета только человеку, который является российским гражданином, однако данный случай может стать исключением. В политсиле это называют «символическим актом увековечения основателя партии».

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#ЛДПР
#партия
#Владимир Жириновский
#нейросеть
#технологии
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США намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине
13 июля 2023, 14:02

Фото: istockphoto.com/PromesaArtStudio

Агентство США по международному развитию (USAID) намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине, в связи с чем опубликовало вакансию помощника по управлению программами.
Отмечается, что такую работу может получить либо гражданин Украины, либо имеющий разрешение на работу в стране.

«Сотрудник будет взаимодействовать с подрядчиками, международными донорами, госструктурами и международными организациями в соответствии с надлежащими указаниями представителей администраторов контрактов/соглашений», — приводит RT текст соответствующего документа.

Кроме того, министр обороны государства США Ллойд Остин заявил, что страна окажет Украине помощь в разминировании территорий, где будут использоваться поставленные Штатами кассетные боеприпасы. Как отмечают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Остин при этом не уточнил сроки поставок Киеву кассетных боеприпасов.

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#США
#Украина
#политика
#здравоохранение
#специалист
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