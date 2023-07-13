Чубайс представился британским ученым и назвал главную проблему 1990-х в России

Фото:kremlin.ru
Бывший российский чиновник Анатолий Чубайс представился британским исследователем и написал статью «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт», которую опубликовал журнал «Вопросы экономики».
По мнению Анатолия Чубайса, главной российской проблемой в 1990-х годах были неплатежи.
Чубайс пишет, что в течение многих лет правительство страны, администрация президента, бизнесмены пытались минимизировать негативное влияние неплатежей.
Анатолий Чубайс – один из идеологов и руководителей экономических реформ в 1990-х годах в РФ.
Ранее Вячеслав Володин заявил, что банковский кризис в США может быть связан с приездом Анатолия Чубайса
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин связал банковский кризис. Который произошел в США, с экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Володин пошутил, что якобы его «специально выпустили из России, чтобы все там развалить». По его мнению, сетевое хозяйство в государстве было разобрано из-за реформ, которые проводил Чубайс.
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«Среди крупномасштабных процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы и ощутимо подорвавших престиж реформаторов, особое место занимали неплатежи», — пишет Чубайс в аннотации к статье.
Анатолий Чубайс – один из идеологов и руководителей экономических реформ в 1990-х годах в РФ.
Ранее Вячеслав Володин заявил, что банковский кризис в США может быть связан с приездом Анатолия Чубайса
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин связал банковский кризис. Который произошел в США, с экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Володин пошутил, что якобы его «специально выпустили из России, чтобы все там развалить». По его мнению, сетевое хозяйство в государстве было разобрано из-за реформ, которые проводил Чубайс.
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Мария Фирсова