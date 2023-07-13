Чубайс представился британским ученым и назвал главную проблему 1990-х в России

Политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что все принятые на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО решения, которые были ожидаемы, в последствии могут спровоцировать накал международной обстановки, которая может привести к более серьёзным конфликтам и столкновениям.