«Чушь полная»: Путин об отправке добровольцев из КНДР в зону СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон может добиваться своего только с помощью экономических санкций или финансовых ограничений. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее Путин заявил, что Россия никому угрозы не создает, США пытаются найти угрозы со стороны. Российский лидер также отметил, что американцы сами говорят об угрозах из Белого дома. Путин подчеркнул, что на сегодняшний день самая большая угроза создается нынешними правящими элитами.



Кроме того, глава РФ отметил, что Америка сама не умеет танцевать, но при этом учит других. Путин также посоветовал Украине не «забывать про гопак», чтобы не плясать под чужую дудку.



Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.



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Екатерина Коршунова