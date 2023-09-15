«Чушь полная»: Путин об отправке добровольцев из КНДР в зону СВО

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Президент России Владимир Путин заявил, что сведения об отправке в зону специальной военной операции добровольцев из КНДР являются полной чушью. Об этом он рассказал в рамках встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Хочу сказать, что это чушь полная», - заявил Путин журналистам, комментируя подобные утверждения, звучащие в странах Запада.
По словам российского лидера, 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации на Украине. Такие данные приводятся по состоянию на 15 сентября 2023 года.
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Элина Позднякова