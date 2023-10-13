«Чушь собачья»: Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что причастность РФ к подрыву трубопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией — это «чушь собачья». Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Российский лидер подчеркнул, что не знал о том, что трубопровод Balticconnector есть. Путин отметил, что объем его перекачки составляет 5-10 миллиардов, что свидетельствует о его маленьком объеме.
Напомним, работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией могут быть результатом внешнего воздействия. По словам Ниинистё, повреждение газопровода Balticconnector будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса.
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Напомним, работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.
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Екатерина Коршунова