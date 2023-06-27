ЧВК «Вагнер» готовится передать Минобороны тяжелую военную технику

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Минобороны РФ заявило о подготовке к приему тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер»
В настоящий момент идет подготовка к процессу передачи тяжелой военной техники ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Напомним, в ночь на субботу в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Причиной стали заявления Пригожина о том, что ВС РФ якобы ударили по лагерям ЧВК. Против главы «Вагнера» возбудили уголовное дело об организации военного мятежа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Запад отговаривал Украину от ударов по РФ в выходные.
Напомним, в ночь на субботу в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Причиной стали заявления Пригожина о том, что ВС РФ якобы ударили по лагерям ЧВК. Против главы «Вагнера» возбудили уголовное дело об организации военного мятежа.
Татьяна Лаврова