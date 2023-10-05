«Чья бы корова мычала»: Путин ответил главе ЕС о предательстве армян Россией

Российский лиде Владимир Путин ответил на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия предала армян.
Подробное объяснение ситуации Владимир Путин озвучил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Напомним, ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Россия не смогла обеспечить мир и безопасность Нагорного Карабаха и предала армянский народ.
Он также напомнил, что между Россия 15 лет пыталась договориться как с Армений, так и Азербайджаном, однако, слышала от обеих сторон - «Мы будем продолжать сражаться».
При этом, он отметил, что РФ продолжает быть союзником Армении.
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Напомним, ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Россия не смогла обеспечить мир и безопасность Нагорного Карабаха и предала армянский народ.
«Пашинян в Праге подписал заявление, из которого вытекает, что Армения признала Азербайджан владельцем Карабаха. Когда Карабах объявил свою независимость, Армения этого не признала (что для меня странно), а тут признали, что это часть Азербайджана. Это, кстати, произошло без нас, я об этом узнал из прессы», - прокомментировал ситуацию Путин.
Он также напомнил, что между Россия 15 лет пыталась договориться как с Армений, так и Азербайджаном, однако, слышала от обеих сторон - «Мы будем продолжать сражаться».
При этом, он отметил, что РФ продолжает быть союзником Армении.
«Знаете, у нас в народе говорят: «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала», - завершил дискуссию о предательстве со стороны России Владимир Путин.
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Евгения Парфентьева