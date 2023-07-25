Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая

Фото: iStock/Sky_Blue
Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, новым министром назначен Ван И.
Ранее, Ван И уже занимал должность главы внешнеполитического ведомства до декабря 2022 года.
Причину отстранения от поста главы МИД Цинь Гана китайская сторона не называет.
Отмечается, что министр Ган не присутствовал на встрече глав МИД Асеан. По словам представителя ведомства Ван Вэньбинь, член совета КНР не смог принять участие в переговорах, ввиду плохого самочувствия. Предполагается, что причиной отстранения от должности стало состояние здоровья министра.
Читайте также:
В Совбезе РФ заявили, что Россия и КНР вместе противостоят гегемонии
Китай снова призвал всех к переговорам по Украине
Китай выразил надежду на продление зерновой сделки
Причину отстранения от поста главы МИД Цинь Гана китайская сторона не называет.
Читайте также:
В Совбезе РФ заявили, что Россия и КНР вместе противостоят гегемонии
Китай снова призвал всех к переговорам по Украине
Китай выразил надежду на продление зерновой сделки
Анастасия Крестьянова