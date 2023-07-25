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Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая

Парламент Китая снял Цинь Гана с должности главы МИД Китая и назначил на его место Ван И
25 июля 2023, 14:19

Фото: iStock/Sky_Blue

Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, новым министром назначен Ван И.
Ранее, Ван И уже занимал должность главы внешнеполитического ведомства до декабря 2022 года.

Причину отстранения от поста главы МИД Цинь Гана китайская сторона не называет.


Отмечается, что министр Ган не присутствовал на встрече глав МИД Асеан. По словам представителя ведомства Ван Вэньбинь, член совета КНР не смог принять участие в переговорах, ввиду плохого самочувствия. Предполагается, что причиной отстранения от должности стало состояние здоровья министра.

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#Китай
#Ван И
#должность
#МИД
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Депутат Чепа назвал слова Резникова о Крымском мосту признанием в террористической деятельности
25 июля 2023, 14:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Резникова — это конкретная угроза, которую нельзя не учитывать, передает RT.
Чепа отметил важность применения превентивных ударов по местам сборки, хранения и доставки оружия, которым наносятся удары по РФ.

«Это также попытка оправдать те колоссальные затраты, которые несёт Запад в поставках оружия и финансировании этого конфликта», — цитирует парламентария RT.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Керченскому мосту. По его словам, все цели Украины являются законными и официальными. Он выразил уверенность в том, что удары по Крымскому и Керченскому мосту, который соединяет его с материковой частью России, ослабит боеспособность Москвы.

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#Госдума
#Крымский мост
#теракт
#ВСУ
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В Германии считают, что США используют Украину для противостояния с Россией
Экс-глава СДПГ Лафонтен: США используют Украину как полигон для противостояния с РФ
25 июля 2023, 14:29

Фото: iStock/sb2010

Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен считает, что США многие годы готовились к противовстоянию с Россией и сейчас используют Украину в качестве полигона для конфликта. Об этом передает издание Neulandrebellen.
«Внешнеполитические вдохновители Соединенных Штатов — я упомяну Киссинджера или Бжезинского — давно указывали, что, если Украина попадет под влияние США, это гарантирует лишение России статуса мировой державы», — рассказал Лафонтен.

Таким образом, он уверен, что Вашингтон вступил в геостратегический спор с Москвой, используя для этого Украину. Лафонтен также отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц очень ошибся, когда принял сторону США в конфдикте с Россией. На восстановление отношений, по словам политика, потребуются долгие годы.

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#США
#Украина
#Германия
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Песков назвал чушью данные разведок и официальных лиц Украины
Песков назвал данные разведок о мятеже Пригожина и якобы бездействии властей России чушью
25 июля 2023, 14:08

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью данные разведок и официальных лиц Украины, а также служб безопасности европейских стран о ситуации вокруг мятежа Евгения Пригожина, об этом сообщает издание Washington Post.
Он также назвал несоответствующими действительности заявления о том, что руководство страны бездействовало в условиях проводимого мятежа.

Спикер Кремля подчеркнул, что подобные заявления являются чушью и распространяются людьми, которые не владеют информацией. 

Американское издание Washington Post опубликовало статью о том, что российское руководство знало за несколько дней о подготовке вооруженного мятежа, в связи с чем, усилило безопасность некоторых стратегических объектов. Дмитрий Песков опроверг ​подобную информацию ​и назвал ее чушью. 

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#Песков
#мятеж
#Пригожин
#ЧВК «Вагнер»
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БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в мире
Патрушев: БРИКС строит работу на принципах равноправия и открытости
25 июля 2023, 13:58

Фото: iStock/Andrea Nicolini

БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании представителей стран БРИКС, сообщили в пресс-службе СБ РФ.
«БРИКС в отличие от ведомого американцами НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Наша «пятерка» дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки», - прокомментировал ситуацию Патрушев.  

Он также отметил, что БРИКС отводит координирующую роль ООН, не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, а также с пониманием относится к решениям своих союзников. 

Ранее Дмитрий Песков заявил, что западные страны оказывали беспрецедентное давление на страны Африки перед саммитом Россия-Африка в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря, именно сейчас, под этим беспрецедентным давлением западных государств, России и Африке необходимо объединиться, чтобы урегулировать вопрос по продолжению зерновой сделки.

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#Патрушев
#БРИКС
#Запад
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Кремль заявил о невозможности возвращения к зерновой сделке
Песков назвал невозможным возвращение к зерновой сделке в настоящий момент
25 июля 2023, 13:17

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент невозможно возобновление зерновой сделки.
Он пояснил, что условия, озвученные российской стороной, не выполняются.

По словам спикера Кремля, зерновая инициатива будет возобновлена, как только все стороны договоренностей выполнят условия сделки. 

«К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не было исполнена», - подчеркнул Песков.
Ранее, президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если принципы участия в ней будут соблюдены всеми сторонами. 

Зерновая инициатива прекратила свое действие 18 июля. Россия уведомила о своем решении Турцию, Украину и ООН. 

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#Песков
#зерновая сделка
#Россия
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Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсуждали ЧВК «Вагнер»
Песков: Путин и Лукашенко в ходе двухдневного общения обсуждали в том числе тему ЧВК «Вагнер»
25 июля 2023, 13:03

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе двухдневного общения, российский и белорусский лидеры обсуждали в том числе тему ЧВК «Вагнер».
По словам спикера Кремля, встреча президентов России и Белоруссии была организована не для того, чтобы достичь договоренностей. Главы государств обменивались мнениями и обсуждали важные темы, которые стоят на повестке дня. 

«Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко была для сверки часов, для обмена мнениями», - отметил Песков. 
Пресс-секретарь президента также добавил, что одной из тем обсуждения лидеров, стала группа «Вагнер». ​Также, главы государств говорили о сотрудничестве и внешних угрозах. 

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#Песков
#Кремль
#ЧВК «Вагнер»
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В Кремле прокомментировали расширение призывного возраста
Песков: В вопросе расширения призывного возраста необходимо ориентироваться на Минобороны РФ
25 июля 2023, 12:49

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объяснения по поводу расширения призывного возраста даны профильными ведомствами и ориентироваться нужно на них.
Спикер Кремля подчеркнул, что российское оборонное ведомство аргументировало свою точку зрения, относительно изменений в законодательстве о призыве на военную службу россиян.

Песков также заявил, что не может дать какие-либо комментарии по вопросу отмены первоначальной концепции соответствующего законопроекта. 

«Не буду давать комментарии, их должны давать компетентные ведомства», - заявил пресс-секретарь президента.
Напомним, Госдума рассматривает вариант законопроекта, согласно которому, призывной возраст россиян будет установлен от 18 до 30 лет, тогда как ранее предполагалось поднять его до 21 года. 

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#Песков
#повышение призывного возраста
#Россия
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Матвиенко: Госслужащим не следует использовать iPhone в служебных целях для безопасности
Матвиенко призвала госслужащих не использовать iPhone в служебных целях
25 июля 2023, 12:15

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях для национальной безопасности. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.
Прежде сообщалось, что сотрудникам Минпросвещения запретили пользоваться техникой Apple на работе. По мнению руководства ведомства, отказ от использования в служебной деятельности iPhone позволит обеспечить защиту данных. 

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#iPhone
#Матвиенко
#Госдума
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Крупный швейцарский банк перестанет обслуживать россиян
Швейцарский Julius Baer закрывает счета российских клиентов
25 июля 2023, 12:05

Фото: iStock/ultramarine5

Швейцарский банк Julius Baer предупредил своих клиентов, проживающих в России, о закрытии их счетов до конца года, сообщает Forbes.
В кредитной организации объяснили свое решение ограничениями и санкционной политикой.

С 30 сентября 2023 года кредитные договоры перестанут исполняться. Кроме того, банк сообщил о введении дополнительных комиссий за услуги. Julius Baer направил соответствующую информацию ​своим клиентам и попросил закрыть ​счета в организации и перевести денежные средства в другие банки. 

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#банк
#санкции
#Россия
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