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Бесконечные требования президента Украины Владимира Зеленского предоставить всё больше вооружения уже начинают раздражать союзников Украины, также многие не довольны военной стратегией, выбранной украинским лидером. Об этом пишет CNBC.
«Вашингтон разозлило поведение Зеленского на последнем саммите НАТО. Кроме того, США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на высказываемые опасения», — говорится в статье.
При этом уточняется, что Украине следует соотносить требования, предъявляемые союзникам, и собственные перспективы. Кроме того, издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский уже начинает раздражать руководства стран Запада своей военной стратегией. Особенно это касалось решения украинского лидера о борьбе за Артемовск, где ВСУ понесли огромные потери, и все равно были вынуждены оставить город российским солдатам.
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Элина Позднякова