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CNBC: Зеленский начинает раздражать союзников своими требованиями

02 августа 2023, 14:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бесконечные требования президента Украины Владимира Зеленского предоставить всё больше вооружения уже начинают раздражать союзников Украины, также многие не довольны военной стратегией, выбранной украинским лидером. Об этом пишет CNBC.

«Вашингтон разозлило поведение Зеленского на последнем саммите НАТО. Кроме того, США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на высказываемые опасения», — говорится в статье.

При этом уточняется, что Украине следует соотносить требования, предъявляемые союзникам, и собственные перспективы. Кроме того, издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский уже начинает раздражать руководства стран Запада своей военной стратегией. Особенно это касалось решения украинского лидера о борьбе за Артемовск, где ВСУ понесли огромные потери, и все равно были вынуждены оставить город российским солдатам.

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Путин заявил Эрдогану, что в настоящий момент зерновая сделка бессмысленна
Путин заявил, что зерновая сделка потеряла смысл без реализации российской части
02 августа 2023, 14:33

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин, в телефонном разговоре с главой Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил, что продление зерновой сделки потеряло смысл без реализации российских договоренностей, сообщили в пресс-службе Кремля.
«В условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части «зерновой сделки» ее очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», - прокомментировали ситуацию представители Кремля.

Ранее стало известно, что лидеры стран договорились о визите российского президента в страну. Также, в ходе переговоров, Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зернового соглашения. Лидеры стран договорились о визите российского президента в страну. Также, в ходе переговоров, Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зернового соглашения.

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#владимир путин
#зерновая сделка
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В Раде заявили о масштабной мобилизации зимой
Депутат Верховной рады Украины Дубинский предрек масштабную мобилизацию зимой
02 августа 2023, 14:23

Фото: iStock/alzay

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что на Украине могут объявить масштабную мобилизацию уже этой зимой. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.
По его словам, наступление, которое проводят ВСУ затянулось и его нужно довести до ума. Депутат отметил, что для реализации задуманного, Украине может потребоваться больше военнослужащих. 

Дубинский также сообщил, что на Украине проводится накопление техники. Это означает подготовку к большой мобилизации, которая может быть объявлена зимой текущего года. Рассуждая о действии военного положении на территории страны, он заявил, что оно, вероятно, будет продлеваться до конца 2024 года.

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#страны
#депутат
#всу
#украина
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В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной
Песков счел аргументированным отказ правительства выйти из МВФ
02 августа 2023, 14:01

Фото: сайт Кремля

Кремль поддерживает позицию правительства РФ по отказу от выхода из Международного валютного фонда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также назвал отказ правительства по выходу из МВФ важной позицией и отметил, что она была аргументирована. 

Напомним, с инициативой о выходе России из МВФ выступили члены партии КПРФ. Проект документа был внесен на рассмотрение. Правительство сочло невозможным поддержать предложение, так как для вложенных российских активов подобное решение могло бы стать рискованным. 

Ранее сообщалось, что Путин изложил Эрдогану причины, по которым Россия вышла из зерновой сделки.

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#россия
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#песков
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Путин изложил Эрдогану причины, по которым Россия вышла из зерновой сделки
Путин в беседе с Эрдоганом подтвердил готовность России вернуться в зерновую сделку
02 августа 2023, 13:47

Фото: iStock/yulenochekk

В ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Эрдоганом, была подтверждена готовность России вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. Об этом сообщили в Кремле.
Ранее сообщалось о телефонном разговоре лидеров России и Турции.

В ходе переговоров, Эрдоган заявил, что Анкара продолжит предпринимать все усилия для того, чтобы черноморская зерновая инициатива была возобновлена. В свою очередь, президент России заверил, что Москва готова продолжить действие зернового соглашения, но при условии выполнения Западом всех договоренностей и обязательств перед Россией.

Также, стороны обсудили варианты поставок российского продовольствия. 

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#эрдоган
#зерновая сделка
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Politico: союзники Киева разочарованы безуспешным контрнаступлением ВСУ
02 августа 2023, 13:34

Фото: iStock/Photoboyko

Руководства стран-союзниц Украины возлагали большие надежды на успех второй фазы контрнаступления ВСУ, однако они были разочарованы отсутствием результатов. Об этом говорится в статье издания Politico.
«Если сторонники Украины надеялись на прорыв после того, как на прошлой неделе киевские войска предприняли новое наступление, то их постигло сильное разочарование», - говорится в сообщении издания.

В статье подчеркивается, что вторая волна контрнаступления не имеет успехов, как и первая. При этом, согласно источника из Пентагона, в украинском наступлении принимают участие около 150 тысяч военнослужащих. Среди них также есть бригады, которые обучались на Западе. Кроме того, в резерве ВСУ находятся войска, которые пытаются обнаружить слабые места в обороне ВС РФ.

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#сша
#россия
#всу
#вс рф
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Раскрыты подробности разговора Путина и Эрдогана
Эрдоган и Путин договорились о визите российского лидера
02 августа 2023, 13:06

Фото: сайт Кремля

В канцелярии президента Турции Тайипа Эрдогана сообщили, Владимир Путин отправится с визитом в Анкару.
Накануне, стало известно о телефонном разговоре Владимира Путина с турецким коллегой Эрдоганом.

Лидеры стран договорились о визите российского президента в страну. Также, в ходе переговоров, Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит прикладывать ​усилия для возобновления зернового соглашения. 

Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за невыполнения договоренностей сторонами соглашения. 

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#соглашения
#путин
#эрдоган
#переговоры
#зерновая сделка
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Медведев призвал Зеленского задуматься, что он сделал со своей страной
02 августа 2023, 12:51

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России, экс-премьер Дмитрий Медведев призвал президента Украины Владимира Зеленского посетить украинские города и лично увидеть, что он сделал со своей страной.
«Деятель в грязной зелёной майке сказал, что россияне серьёзно почувствуют результаты их работы. Он бы, урод с напудренным носом, лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске и др. после террористических атак Украины», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом, Медведев призвал Зеленского задуматься, что он сделал со своей страной. Сам Зеленский заявил, что в результате российских ударов, на территории страны есть разрушения, самые серьезные из них - на юге. Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары. А мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех взрывах в Шевченковском районе города.

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#россияне
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#медведев
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В акватории Балтийского моря начались военные учения
Минобороны: В акватории Балтийского моря начались учения «Океанский щит-2023»
02 августа 2023, 12:45

Фото: iStock/Roman Zaika

Российские военные начали учения «Океанский щит-2023» в акватории Балтийского моря. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
По информации ведомства, в учениях примут участие более 30 боевых кораблей, 30 летательных аппаратов и около шести тысяч военнослужащих ВС РФ.

Целью учений станет проверка обороноспособности и готовности к защите национальных интересов. Также, будет проведено боевое слаживание штатов, задействованных в обеспечении безопасности. 

Ранее сообщалось, что Минск и Москва расширят деятельность совместных учебно-боевых центров. 

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#шойгу
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Песков: касающаяся России часть зерновой сделки до сих пор не выполнена
02 августа 2023, 12:35

Фото: сайт Кремля

Россия готова вернуться к зерновой сделке только после того, как будут выполнены ее условия, касающиеся РФ, что до сих пор сделано не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке, незамедлительно готовы сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ», - рассказал Песков.

Он подчеркнул, что эти условия до сих пор выполнены не были. При этом, по словам Пескова, между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом сейчас идет телефонный разговор. Его результаты будут известны позже.

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#песков
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