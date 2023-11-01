CNN: Американцам не позволили покинуть сектор Газа в первую очередь

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Граждане США, как ожидается, не попадут в первую группу иностранцев, которые покинут сектор Газа через открывшийся контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Они смогут сделать это позже, на этой неделе.
Также российские СМИ сообщали, что египетские пограничники пока не пропускают россиян через КПП вместе с гражданами других иностранных государств. Российское консульство ведет работу в этом направлении, но результатов пока нет.
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Александр Бойцов