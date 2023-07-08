CNN: Байден заявил, что отказал Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО

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Президент США рассказал в интервью телеканалу CNN, что два года назад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным отказался давать ему гарантии в неприсоединении Украины к НАТО.
При этом Байден считает преждевременным сейчас принимать Киев в члены Североатлантического альянса. По мнению американского президента, консенсуса по поводу приглашения Украины в НАТО «в разгар войны» сейчас нет, поскольку это будет означать для них всех вступление в конфликт с Россией.
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