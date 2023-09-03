CNN Brasil: раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии

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Бразилия понимает всю сложность и дополнительную ответственность, которые конфликт на Украине наложит на плечи бразильского председательства в G20. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.
Сообщается, что Бразилия выбрала 3 вопроса в качестве приоритетных для председательства в G20. К ним относятся: борьба с неравенством в мире и изменениями климата, а также продвижение реформ в системах глобального управления.
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