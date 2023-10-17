CNN: CША посылают на помощь Израилю 2 тысячи морских пехотинцев

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Соединённые Штаты направляют к берегам Израиля 2 тысячи морских пехотинцев из бригады быстрого реагирования,. Об этом 17 октября сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Ранее в администрации Белого дома неоднократно заявляли об отсутствии планов по отправке солдат в зону конфликта на Ближнем Востоке.
О том, что сценарий участия американцев в военных действиях между Израилем и боевиками движения ХАМАС все-таки окончательно не исключен, сообщало издание The Wall Street Journal. Источники данной информации не называются.
Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин в свою очередь сообщил, что американская военная помощь поставляется Израилю без каких-либо условий. Американцы также обращались к руководству Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и руководству страны с просьбой отложить начало наземной операции в секторе Газа. Публикация в The Wall Street Journal позволяет предположить, что это было сделано для того, чтобы на Ближний Восток успели прибыть американские военные. Впрочем, официального комментария Белого дома по поводу информации, изложенной в газете, пока не последовало.
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О том, что сценарий участия американцев в военных действиях между Израилем и боевиками движения ХАМАС все-таки окончательно не исключен, сообщало издание The Wall Street Journal. Источники данной информации не называются.
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Артем Путинцев