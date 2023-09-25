CNN: Германия поставляла ВСУ старую и почти нерабочую военную технику

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Германия отправляла Киеву сильно устаревшие образцы техники и вооружения, которые не всегда оказывались рабочими. Об этом рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, давая интервью телеканалу CNN.
«Сначала обещали, а потом не могли это поставить или поставляли то, что не работает... Что-то из нашей помощи было очень старых образцов», — подчеркнула глава немецкой дипломатии.При этом, по словам министра, в правительстве Германии точно знали о качестве поставляемой техники и вооружения, и якобы предупреждали, что всё это может «особо не работать».
Ранее экс-депутат Бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка западного оружия не помогла достичь Киеву никаких результатов, поэтому необходимо ее прекратить и сосредоточиться на приближении мирных переговоров. Об этом Акен сообщил в эфире немецкого канала Phoenix.
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