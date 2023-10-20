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CNN: Корабль США у побережья Йемена перехватил ракеты, выпущенные хуситами

20 октября 2023, 03:50
Фото: iStock/3DSculptor

Фото: iStock/3DSculptor

Корабль ВМС США перехватил несколько ракет, которые хуситы, предположительно, выпустили в сторону Израиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

«Ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет, выпущенных, вероятно, йеменскими повстанцами-хуситами», — цитирует телеканала слова источника.

Отмечается, что в настоящее время неизвестно, были ли выпущены ракеты по кораблю или по другой цели. Предполагается, что удар планировалось нанести по территории Израиля.

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#помощь
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#ракеты
#удар
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Bloomberg: Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США
20 октября 2023, 03:15

Фото: iStock/butenkow

Израиль вносит в свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа коррективы под влиянием США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
«Высокопоставленные представители Израиля заявили, что роль и влияние Соединенных Штатов в войне против ХАМАС глубже и сильнее, чем были в прошлом», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что фиксируются изменения планов израильского военного командования в отношении проведения наземной операции в секторе Газа. По их мнению, операция может начаться раньше, однако дольше длиться.

«США стали серьезно обеспокоены тем, что израильское вторжение может потянуть за собой присоединение поддерживаемого Ираном «Хезболла». Это может открыть второй фронт и вызвать расширение конфликта, что еще больше втянет США», — пишет Bloomberg.

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#сектор газа
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Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которую не будут прекращать
20 октября 2023, 03:13

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден в своём обращении назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Он заявил, что Вашингтон не намерен прекращать оказание помощи Киеву, так как речь идет о вопросе национальной безопасности США.
«Я знаю, может показаться, что эти конфликты далеко. Естественно спросить, почему это должно иметь значение для Америки? Но я абсолютно убежден, что обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для американской национальной безопасности», — сказал американский лидер в своём телеобращении к нации из Овального кабинета.

Также Байден сообщил, что направит 20 октября Конгрессу США запрос на оказание помощи Украине и Израилю, и заявил, что нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

Агентство Reuters ранее сообщило, что запрос Байдена на дополнительные расходы у Конгресса будет включать $60 млрд для Украины и $14 млрд для Израиля.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс заявили, что США не следует приостанавливать помощь Израилю из-за поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с ними.

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#джозеф байден
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В США указали Украине на её место
Hill: США не могут жертвовать Израилем ради Украины
20 октября 2023, 02:04

Фото: iStock/ValleraTo

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс заявили, что США не следует приостанавливать помощь Израилю из-за поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с ними. Об этом они написали в своей статье для Hill.
«Вместо того, чтобы приостанавливать помощь Израилю ради дополнительного финансирования Украины, конгрессу следует уделить ситуации в Израиле отдельное обсуждение и голосование, которых она заслуживает», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что Израиль — исторический партнёр США и ключевой союзник на Ближнем Востоке, в то время как Украина вовсе не являются партнёром НАТО.

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#помощь
#израиль
#украина
#нато
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Песков: Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону
20 октября 2023, 01:29

Фото: Telegram-канал телеканала «Звезда» Минобороны РФ

Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил России на юге страны, в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, визит главы российского государства состоялся, когда тот возвращался из Перми.
Как рассказал Песков, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту и верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции (СВО). Он сообщил, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации. Также состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что украинские военные предпринимают безуспешные попытки произвести наступление на разных направлениях. Им не удается прорвать мощную российскую оборону. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что с начала контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое стартовало в июне этого года, украинская сторона понесла огромные потери как в личном составе, так и в единицах боевой техники.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
#сво
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Le Monde: Европарламент призвал к гуманитарной паузе на Ближнем Востоке
20 октября 2023, 00:28

Фото: iStock/Callan_Quinn

Депутаты Европарламента призвали взять гуманитарную паузу в боевых действиях на Ближнем Востоке, пишет французская газета Le Monde в пятницу, 20 октября.
На очередном заседании евродепутаты осудили теракты ХАМАС и подчеркнули, что признают право Израиля на самооборону согласно нормам международного права. Вместе с тем они призвали ввести гуманитарную паузу в регионе, указав, что нападения на гражданское население и инфраструктуру являются серьезным нарушением международного права.

Члены Европарламента также потребовали расследования роли Ирана, Катара и России в разжигании конфликта на Ближнем Востоке.

О гуманитарной паузе на две недели в зоне конфликта ранее просил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом, ранее постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».


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#европа
#парламент
#израиль
#палестина
#война
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Министр культуры ФРГ высказалась «против культурного бойкота всего русского»
20 октября 2023, 00:08

Фото: iStock/bluejayphoto

Министр культуры Германии Клаудиа Рот выступила «против культурного бойкота всего русского». Свое заявление она сделала на открытии Франкфуртской книжной ярмарки, cообщает немецкое информагентство DPA.
По словам министра, «русский язык не является собственностью Путина».

Как отметила Клаудиа Рот, существует и «другая Россия»: правозащитники, писатели, диссиденты, молодое поколение, представители ЛГБТ-сообщества и экологических движений, и культурный бойкот нанесёт удар именно по этим критическим голосам в адрес российских властей.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время своей встречи с жителями Мюнхена также заявил, что «русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить». Однако, подчеркнул канцлер, это касается только тех представителей России, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине. Остальные же вряд ли из-за своей политической позиции вряд ли получат приглашение выступить в Германии.

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#запрет
#культура
#германия
#россия
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Украинский пограничник, работавший на Россию, вернулся в Москву
19 октября 2023, 22:38

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который тайно работал на российские спецслужбы, успешно вернулся в Москву и рассказал об этом «РИА Новости».
«Я служил в Закарпатской области, незаконно перешел границу стран Евросоюза и из стран Евросоюза попал в Москву», - прокомментировал ситуацию Сыровой.

На территории Украины пограничник занимался сбором информации для российских спецслужб. Сыровой рассказал, что выбираться из страны, которую он покинул через границу с Венгрией, было очень опасно. Однако, он совсем не боялся и, к счастью, успешно добрался на Родину.

Сыровой отметил, что сейчас его разыскивает Служба безопасности Украины. После его ухода они инициировали служебно расследование.

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#украина
#россия
#военные
#информация
#расследование
#всу
#сбу
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ЦАХАЛ получила «зеленый свет» на операцию в Газе
19 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила «зеленый свет» на операцию в секторе Газа, об этом заявил министр экономики Израиля Нир Баракат в эфире телеканала ABC News.
«Армия получила зеленый свет (на вход в сектор Газа). Израильское правительство приняло решение, оно дало зеленый свет армии уничтожить их (ХАМАС), и теперь дело за армией», - прокомментировал ситуацию Баракат.

Он также отметил, что уничтожение ХАМАС для израильский военных должно стать более приоритетным, чем освобождение заложников и попытки избежать жертв среди мирного населения. 

Ранее журналисты Reuters заявили, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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#сектор газа
#палестина
#израиль
#армия
#операция
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США планируют поставить Израилю снаряды, изначально предназначавшиеся для Украины
Axios: США отправит Израилю снаряды, предназначавшиеся для Украины
19 октября 2023, 21:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США собираются поставить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые изначально планировалось отправить Украине. Об этом сообщает портал Axios.
Отмечается, что будет отправлено вооружение 155 мм калибра. 

По словам официальных лиц США, поставка снарядом Израилю не изменит ситуацию на Украине, поскольку у ВСУ достаточно ранее поставленного вооружения. 

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский недоволен тем, что западные союзники, которые оказывали всестороннюю поддержку Украине, переключились на Израиль. Украина ушла из числа первоочередных мировых проблем ещё и из-за неудач ВСУ на фронте. 

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#сша
#израиль
#украина
#вооружение
#поставки
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