CNN: Корабль США у побережья Йемена перехватил ракеты, выпущенные хуситами

Фото: iStock/3DSculptor
Корабль ВМС США перехватил несколько ракет, которые хуситы, предположительно, выпустили в сторону Израиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
«Ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет, выпущенных, вероятно, йеменскими повстанцами-хуситами», — цитирует телеканала слова источника.
Отмечается, что в настоящее время неизвестно, были ли выпущены ракеты по кораблю или по другой цели. Предполагается, что удар планировалось нанести по территории Израиля.
Читайте также:
ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви в секторе Газа
Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которую не будут прекращать
Bloomberg: Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США
Диана Аванесян