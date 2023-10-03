CNN: Летом США требовали от Киева антикоррупционных реформ в обмен на помощь

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Госдепартамент США в конце нынешнего лета направлял киевскому руководству ноту с требованием проведения антикоррупционных реформ. Это объявлялось условием для дальнейшего получения Украиной помощи от Вашингтона.
По словам одного из чиновников, послание Вашингтона заключалось также в том, что если какие-либо из переданных Украине средств будут использованы неправомерно, но это поставит под угрозу всю финансовую помощь стране.
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Александр Бойцов