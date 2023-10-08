CNN: Межконтинентальная ракета «Буревестник» неуязвима для систем ПВО

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Новая версия российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» имеет практически неограниченную дальность полета. С ней не способна справиться ни одна из существующих систем противоракетной или противовоздушной обороны.
Об успешных испытаниях новой версии крылатой ракеты заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления в дискуссионном клубе «Валдай». В министерстве обороны РФ уточнили, что «Буревестник» является представителем нового поколения российских крылатых ракет, способным нести ядерную боеголовку. В военном ведомстве подчеркнули, что ракета является неуязвимой как для существующих, так и для перспективных систем ПВО.
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Александр Бойцов