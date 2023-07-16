CNN: Министр финансов США Джанет Йеллен наелась в Китае галлюциногенных грибов

Фото: iStock/Yarygin
Глава американского Минфина Джанет Йеллен в ходе своего визита в Китай употребила в пищу грибы, известные своими галлюциногенными эффектами. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
При этом обслуживающий персонал ресторана, где побывала Йеллен, заверил, что поданные грибы были приготовлены правильно и с соблюдением техники безопасности.
Читайте также:
В Москве владелец грибной наркоплантации в шкафах маскировал закладки под камень
Житель Петербурга отравился препаратами с мухоморами, которые принимал от стресса
Подросток из Москвы попытался бросить курить мухоморами
Артем Путинцев