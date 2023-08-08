CNN: Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с мятежниками

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер, где провела «откровенные и довольно сложные переговоры» с представителями мятежников, захвативших власть в этой стране в конце июля. Об этом сообщает американский телеканал СNN.
По сообщению телеканала, Нуланд провела встречу с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками.
Как рассказала журналистам сама Нуланд, ей при этом отказали во встрече как с отстраненным от власти президентом африканской страны Мохамедом Базумом, так и с генералом Абдурахманом Тчиани, который ранее возглавил Национальный совет спасения родины.
По ее словам, мятежники отвергли призыв Соединенных Штатов к восстановлению демократии и порядка, хотя Нуланд во время переговоров «ясно дала понять, что на кону находятся отношения с Нигером».
Накануне повстанцы в Нигере заявили о блокировке воздушного пространства страны в ответ на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.
Читайте также:
Asharg News: Премьер Нигера опроверг информацию о наличии в стране бойцов «Вагнера»
Мятежники в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки
В Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны
Как рассказала журналистам сама Нуланд, ей при этом отказали во встрече как с отстраненным от власти президентом африканской страны Мохамедом Базумом, так и с генералом Абдурахманом Тчиани, который ранее возглавил Национальный совет спасения родины.
Мятежники в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки
По ее словам, мятежники отвергли призыв Соединенных Штатов к восстановлению демократии и порядка, хотя Нуланд во время переговоров «ясно дала понять, что на кону находятся отношения с Нигером».
Накануне повстанцы в Нигере заявили о блокировке воздушного пространства страны в ответ на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.
Читайте также:
Asharg News: Премьер Нигера опроверг информацию о наличии в стране бойцов «Вагнера»
Мятежники в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки
Артем Путинцев