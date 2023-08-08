CNN: Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с мятежниками

Представители всех трех партий, входящих в правящую коалицию ФРГ высказались за передачу Киеву крылатых ракет Taurus. до сих пор в правительстве Германии выступали против этого, опасаясь, что передача подобных вооружений приведет к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом пишет «Коммерсантъ».