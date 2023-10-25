CNN: Республиканцы поддержали кандидатуру конгрессмена Джонсона на пост спикера

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Большинство республиканцев по итогам тайного голосования поддержали выдвижение конгрессмена Майка Джонсона кандидатом на пост спикера Палаты представителей США, отдав за него в общей сложности 128 голосов. Об этом сообщает телеканал CNN.
Незадолго до этого республиканцы провели тайное голосование, по результатам которого была выдвинута кандидатура конгрессмена Тома Эммера. Однако спустя несколько часов тот отказался от участия в выборах спикера Палаты представителей.
Майк Джонсон из Луизианы — бывший юрист и радиоведущий. Горячий сторонник Трампа, возглавлял его защиту на обоих импичментах в Палате представителей. Также был одним из архитекторов попытки непризнания результатов выборов 2020 года.
51-летнему Джонсону для избрания спикером теперь требуется одержать победу при голосовании в Палате представителей полного состава. Чтобы получить необходимые 217 голосов, экс-радиоведущий должен преодолеть внутрипартийный раскол. В республиканской партии сохраняются разногласия по таким вопросам, как расходы и бюджетная ответственность, однако среди законодателей существует общее мнение, что наиболее острая фаза их внутренней борьбы уже позади.
Место спикера Палаты представителей стало вакантным после того, как впервые в американской истории предыдущий смикер, республиканец Кевин Маккарти, был отправлен в отставку своими же однопартийцами. При этом Маккарти не собирается покидать конгресс, и намерен работать до конца своего текущего срока, после чего планирует баллотироваться на следующий срок.
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Майк Джонсон из Луизианы — бывший юрист и радиоведущий. Горячий сторонник Трампа, возглавлял его защиту на обоих импичментах в Палате представителей. Также был одним из архитекторов попытки непризнания результатов выборов 2020 года.
Место спикера Палаты представителей стало вакантным после того, как впервые в американской истории предыдущий смикер, республиканец Кевин Маккарти, был отправлен в отставку своими же однопартийцами. При этом Маккарти не собирается покидать конгресс, и намерен работать до конца своего текущего срока, после чего планирует баллотироваться на следующий срок.
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Артем Путинцев