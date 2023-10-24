CNN: США сделали РФ «серьезное предложение» по обмену заключенного Пола Уилана

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США сделали РФ «серьезное предложение» , в обмен на освобождении отбывающего наказание в России Пола Уилана, об этом сообщил представитель Госдепа в интервью для CNN.
«Мы сделали России серьезное предложение в обмен на освобождение Пола и не прекратим работу по его делу, пока он не вернется к семье», - прокомментировал ситуацию неназванный американский чиновник.
При этом, о каком предложении идёт речь - не уточняется.
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