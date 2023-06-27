CNN: США скрывали разведданные о планах ЧВК «Вагнер» от союзников

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Исключением стали лишь отдельные представители британского правительства
США скрывали практически ото всех своих союзников информацию о разведданных, связанных с планами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», несмотря на то, что заранее знали о планах готовящегося мятежа. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
По сведениям его источников, американские власти были в курсе общих планов и направлений движения ЧВК, но старались избежать утечек. В итоге проинформированными оказались только несколько избранных лиц — например, отдельные высокопоставленные представители правительства Великобритании.
Кроме того, телеканал сообщил, что даже власти самих Соединенных Штатов были ограничены в доступе к этим данным, и детали о планах «Вагнера» были раскрыты только высокопоставленным чиновникам администрации и руководству американского Конгресса.
Ранее американское издание The Washington Post, со ссылкой на чиновника из США, заявило, что разведывательные службы страны узнали о готовящемся мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще две недели назад.
По сведениям его источников, американские власти были в курсе общих планов и направлений движения ЧВК, но старались избежать утечек. В итоге проинформированными оказались только несколько избранных лиц — например, отдельные высокопоставленные представители правительства Великобритании.
Ранее американское издание The Washington Post, со ссылкой на чиновника из США, заявило, что разведывательные службы страны узнали о готовящемся мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще две недели назад.
Артем Путинцев