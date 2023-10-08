CNN: Стратегия Путина на истощение Запада приносит успех

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Запад всеми силами пытается догнать Россию по выпуску снарядов, чтобы обеспечить потребности Украины в боеприпасах. Стратегия Путина на истощение союзников Киева приносит свои плоды.
По мнению Ходжа, Россия настроена на долгое противостояние и готова к нему, в то время как последние события на Западе показывают, что такая стратегия может сработать. Американский президент подписал временное постановление о бюджете, чтобы предотвратить остановку работы правительства, и там нет пункта о поддержке Киева, по крайней мере, в течение следующих 45 дней. Американский лидер заявляет, что поддержка Украины продолжится, но отсутствие в законопроекте пункта о предоставлении восточноевропейской стране финансовой помощи говорит о том, что время Киева на исходе, подытожил Ходж.
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