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CNN: Стратегия Путина на истощение Запада приносит успех

08 октября 2023, 18:58
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Запад всеми силами пытается догнать Россию по выпуску снарядов, чтобы обеспечить потребности Украины в боеприпасах. Стратегия Путина на истощение союзников Киева приносит свои плоды.

По словам обозревателя CNN Натана Ходжа, США производят в месяц 14 тысяч снарядов 155-го калибра, а ежедневный расход Украины при этом доходит порой до пяти тысяч снарядов. Журналист констатирует: Путин верно отметил тот факт, что союзники Киева ведут отчаянную гонку с промышленной базой Москвы.

По мнению Ходжа, Россия настроена на долгое противостояние и готова к нему, в то время как последние события на Западе показывают, что такая стратегия может сработать. Американский президент подписал временное постановление о бюджете, чтобы предотвратить остановку работы правительства, и там нет пункта о поддержке Киева, по крайней мере, в течение следующих 45 дней. Американский лидер заявляет, что поддержка Украины продолжится, но отсутствие в законопроекте пункта о предоставлении восточноевропейской стране финансовой помощи говорит о том, что время Киева на исходе, подытожил Ходж.

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В МИД Польши призвали главу МИД Палестины осудить атаку на Израиль
08 октября 2023, 18:52

Фото: iStock/delray77

Министр иностранных дел Польши Збигнев в ходе телефонного разговора призвал своего коллегу из палестинского МИД Рияда аль-Малики осудили атаку на Израиль.
В соцсети X он рассказал о разговоре с министром иностранных дел Палестины. Он призвал к региональной координации, которая позволит остановить боевые действия, жертвами которых стали уже тысячи мирных жителей. 

Также Збигнев потребовал от аль-Малики осуждения действий палестинского радикального движения ХАМАС на территории Израиля.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал атаку палестинских боевиков на Израиль, назвав её варварской и возмутительной. 

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#польша
#израиль
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На фоне паники жители Тель-Авива опустошают прилавки магазинов
08 октября 2023, 18:39

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Н второй день день обострения палестино-израильского конфликта жители Тель-Авива и других городов принялись в панике запасаться продуктами наперед. С полок супермаркетов с невероятной скоростью стали исчезать многие товары первой необходимости.
Прилавки магазинов, особенно в крупных городах, постепенно пустеют, сообщает телеграм-канал Readovka. Уже далеко не везде есть в продаже хлеб, молоко, яйца, крупа. У касс собираются огромные очереди из людей разных возрастов, которые в спешке пытаются успеть приобрести все самое необходимое. Израильские СМИ пишут, что люди закупают продукты для гуманитарной помощи, но с этой версией не согласуется ажиотаж, который возникает в магазинах.

Сегодня днем власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.

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«Нет никакого оправдания»: Шольц оценил ситуацию в Израиле
Шольц раскритиковал атаку Палестины на Израиль, назвав её варварством
08 октября 2023, 18:35

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал действия палестинских боевиков по отношению к Израилю варварскими. Он подчеркнул, что в Германии не допустят антиизраильских митингов.
В ходе выступления, посвящённого нападению боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля, Шольц оценил действия Палестины как «варварские и возмутительные». 

Он подчеркнул, что лично выразил поддержку премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху во время телефонного разговора.

Кроме того, Шольц заявил, что в Германии усиливается защита израильских учреждений. Он назвал недопустимым празднование немцами начала войны в Израиле, поскольку то количество жертв обстрелов, которое наблюдается сейчас – не повод для радости и ликования.

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#германия
#война
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Журналист Гатманн: Вашингтон потребует от Зеленского готовности к компромиссам
08 октября 2023, 18:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Белому дому крайне невыгодно затягивать конфликт на Украине до президентских выборов, которые предстоят в следующем году. Поэтому администрация Вашингтона будет призывать Зеленского пойти на компромисс, чтобы заключить мирное соглашение с Россией.
Такое мнение высказал репортер немецкой газеты Stern Моритц Гатманн в эфире телеканала Phoenix. Журналист считает, что американцы будут стремиться завершить конфликт тем или иным способом, потому что престарелому Байдену крайне невыгодно идти на выборы, имея за спиной не решенную украинскую проблему.

Гатманн полагает, что США с начала следующего года начнут подталкивать Зеленского к мысли о заключении мира и убеждать его быть готовым к некоторым уступкам. Также репортер обратил внимание на то, что граждане Украины тоже устали от затянувшегося военного противостояния. Многие считают, что можно уступить некоторые территории ради заключения мира, резюмировал журналист.

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#владимир зеленский
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NYT: Война между Израилем и ХАМАС ударит по Украине
08 октября 2023, 17:44

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Все более разгорающийся конфликт между Израилем и движением ХАМАС не только ввергнет в хаос сектор Газа, но ударит также по Украине, Саудовской Аравии и, скорее всего, по Ирану. Такое мнение выразил один из ведущих американских аналитиков Томас Фридман.
В своей статье для издания The New York Times он отметил, что любая затянувшаяся война между Израилем и бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло группировки ХАМАС) может привести к перенаправлению потоков столь необходимой Киеву военной техники и вооружений, в Тель-Авив. Кроме того, это сделает невозможным предлагаемое заключение саудовско-израильского соглашения по нормализации отношений.

Эксперт пишет, что Украине следует начинать беспокоиться о конкуренции со стороны Тель-Авива за поставки ракет Patriot, 155-миллиметровых снарядов и другого оружия, в котором Киев отчаянно нуждается. Фридман вспомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные им на прошлой неделе, о том, что Киев держится только за счет многомиллиардных вливаний со стороны западных союзников. Аналитик попросил читателей представить, что помощь Запада завтра прекратится. 

«Украина проживет всего неделю, когда у нее закончатся боеприпасы», — процитировал аналитик российского лидера.

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Посол Израиля в Турции Лилиан раскрыла условия для посредничества с Палестиной
Посол Израиля в Турции: время для посредничества с Палестиной ещё не наступило
08 октября 2023, 17:08

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Для достижения посредничества между Израилем и Палестиной необходимо завершить боевые действия. Об этом в беседе с агентством Reuters заявила посол Израиля в Турции Ирит Лилиан.
Она отметила, что сейчас ещё не настало время для посредничества. Прежде всего необходимо вернуть заложников и прекратить обстрелы.

Лишь после выполнения этих пунктов может заходить речь о посредничестве и его участниках.

Также посол добавила, что боевики палестинского движения ХАМАС не должны находиться на территории Турции и других государств.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас потребовал от международного сообщества вмешательства в ситуацию с Израилем, который отказывается выполнять свои обязательства перед рядовыми палестинцами.

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#война
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Президент Палестины Аббас обратился за помощью к международному сообществу
WAFA: лидер Палестины Аббас потребовал, чтобы мир вмешлся в ситуацию с Израилем
08 октября 2023, 16:39

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Президент Палестины Махмуд Аббас обратился к международному сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию с Израилем. Его слова приводит палестинское агентство WAFA.
Он обвинил израильское правительство в ограничении ресурсов, а именно, в получении воды, пропитания и электроэнергии для жителей Газы.

Своим обращением к международному сообществу он призвал немедленно вмешаться и обязать правительство Израиля выполнить ряд обязательств перед народом Палестины, страдающим от войны.

Кроме того, Аббас запросил гуманитарную помощь в виде всех необходимых ресурсов для находящихся в секторе Газа людей. 

В заключении он отметил, что Палестина точно не будет бороться с агрессивным поведением израильских властей в одиночку.

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#правительство
#война
#мир
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Новый конвой с гуманитарным грузом отправится из Франции на Донбасс
08 октября 2023, 16:24

Фото: istockphoto/Jovanmandic

Из Франции в ближайшее время будет отправлен второй конвой с гуманитарной помощью для жителей республик Донбасса. Ее собрали европейские волонтеры.
Всего было организовано 30 пунктов сбора, помощь в которые поступала из восьми стран Европы, рассказала ТАСС глава ассоциации SOS Donbass Елена Новикова-Берне. По ее словам, груз включает в себя 30 инвалидных кресел, 170 ходунков, пять больничных кресел, тонну корма для животных, медикаменты, перевязочные материалы, мелкую бытовую технику, одежду и продукты питания. Елена Новикова-Берне подчеркнула, что это лишь часть грузов. Остальные будут доставлены позже, когда организуют полноценный конвой. Сейчас не хватило денег на аренду подходящей фуры.

По словам главы волонтерской ассоциации, уже начались проблемы со стороны Эстонии, где конвой будет пересекать российскую границу. Эстонцы отказались оформлять таможенную декларацию. Пришлось срочно искать брокера, который сумел быстро подготовить нужные документы. Елена Новикова-Берне говорит, что волонтеры уже готовы и к другим препонам со стороны «просвещенной Европы».

Всего в ЛНР, ДНР и Мариуполь будет на этот раз доставлено около 20 тонн гуманитарных грузов.

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#лнр
#мариуполь
#гуманитарная помощь
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Стало известно, признает ли Запад новые границы России
Экс-агент ЦРУ Джонсон: до конца конфликта Украина потеряет Одессу и Харьков
08 октября 2023, 16:20

Фото: iStock/macky_ch

Для урегулирования конфликта на Украине Владимир Зеленский должен принять потерю Крыма и Донбасса, а также подготовиться к возможной утрате Одессы и Харькова. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
Он предположил, что западные страны уже обсуждают признание территорий Крыма и Донбасса российскими, однако Зеленский и его коллеги всё ещё отказываются принять этот факт.

В заключение Джонсон отметил, что для завершения конфликта может быть недостаточно признания Крыма и Донбасса. Вероятно, Россия присоединит ещё и Одессу с Харьковом.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут пройти без участия Зеленского, если он продолжит выступать против них. 

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#владимир зеленский
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