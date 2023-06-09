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В федеральном обвинении говорится, что Трамп совместно со своим помощником Уолтом Наутом обвиняются в заговоре, целью которого является воспрепятствование правосудию.
«Цель заговора заключалась в том, чтобы Трамп сохранил секретные документы, которые он взял с собой из Белого дома, и скрыл их от большого федерального жюри», — гласит обвинительное заключение.
Таким образом, Трампу по предъявленным обвинениям грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд, заявил, что выборы президента США в 2024 году напрямую отразятся на том, как закончится конфликт на Украине. По его словам, если будет избран Трамп, то он скажет: "Мы останавливаемся на этом". Россияне смогут сохранить за собой все, что они имеют, так как война обходится очень дорого.