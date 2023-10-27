CNN: У границы Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы

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На границе Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы, об этом сообщает CNN.
«Тут крупные залпы танковых обстрелов. Также обстрел за обстрелом из артиллерии в направлении Газы. О множественных повреждениях сообщается в секторе Газа и городе Газа», - сообщает корреспондент CNN, находящийся в Сдероте.
Ранее в СМИ появилась информация о мощных взрывах, прогремевших в секторе Газа. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
При этом, агентство Reuters заявило, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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Евгения Парфентьева