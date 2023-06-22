CNN: В КНР предупредили США об ответственности за слова о китайском лидере

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«Байден ранее ясно говорил о том, что Соединенные Штаты уважают китайскую систему и не стремятся изменить ее, но недавние безответственные заявления о китайской политической системе и высшем руководителе не могут не вызвать вопросов об искренности американской стороны», - прокомментировали ситуацию в дипмиссии.
Напомним, ранее официальный представитель МИД Мао Нин выразил протест на слова американского лидера Джо Байдена о Си Цзиньпине. При этом, подобное громкое заявление прозвучало в США спустя сутки после визита в КНР американского государственного секретаря Энтони Блинкена.
Ранее «Радио 1» сообщало, что читатели австрийского издания Exxpress посчитали иллюзорным заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз намерен использовать российские активы на восстановление Украины. «Хотел бы я посмотреть на судебного пристава, взыскивающего деньги с Путина! Помните: у России есть ядерное оружие. Украина может винить только себя!», - заявили австрийцы.