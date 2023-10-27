CNN: В США настаивают - переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжаются

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В Соединенных Штатах настаивают, что переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжаются, об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
«В то время как израильские удары по сектору Газа усиливаются, представители правительства США настаивают на продолжении переговоров по освобождению заложников», - прокомментировали ситуацию на телеканале.
Источники СМИ утверждают, что активизировавшиеся обстрелы сектора Газа, конечно, осложнили ситуацию, однако, не прервали полностью процесс переговоров.
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Евгения Парфентьева