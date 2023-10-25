CNN: Военные советники из США убеждают Израиль не начинать операцию в Газе

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Американские военные советники убеждают власти Израиля не начинать полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, сообщает CNN.
«Американские военные чиновники пытаются увести Израиль от того типа жестоких городских боев, которые США вели против повстанцев в ходе иракской войны, чтобы израильтяне не увязли в кровавой битве за каждый отдельно взятый дом», - прокомментировали ситуацию в CNN со ссылкой на источник.
Ранее агентство The Reuters заявило, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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Евгения Парфентьева