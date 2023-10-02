CNN: Запад может прекратить поддержку Украины вслед за США

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Руководства западных стран могут прекратить поддержку Украины, следуя примеру США, которые приостановили финансирование. Такое мнение выразил в эфире CNN корреспондент канала Фредерик Плейтген.
«Много стран делают это, потому что США это делают. Если США прекратят помогать, это, определенно, может привести к охлаждению других стран», - говорит Плейтген.
Он привел в пример то, что Германия отправляет Украине РСЗО MARS, только потому, что США передают РСЗО HIMARS. Согласно имеющейся договоренности, немцы готовы отправлять оружие Киеву, если это будут делать США.
Ранее Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. По словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.
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Элина Позднякова