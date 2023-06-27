CNN: Запад отговаривал Украину от ударов по РФ в выходные

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CNN сообщает, что Запад отговаривал Киев от нанесения ударов по РФ во время попытки мятежа
Союзники из некоторых государств предостерегали Киев от использования попытки мятежа в минувшие выходные для ударов по РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на западного чиновника.
По информации источника, опасения были связаны с тем, что Украина и страны Запада рассматривались бы как те, что оказывают помощь главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Чиновник рассказал, что послание представителям киевского режима было направлено на уровне глав МИД и их заместителей посредством послов.
Напомним, в ночь на субботу в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Причиной стали заявления Пригожина о том, что ВС РФ якобы ударили по лагерям ЧВК. Против главы «Вагнера» возбудили уголовное дело об организации военного мятежа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США просят Израиль разрешить отправить ПРО на Украину.
По информации источника, опасения были связаны с тем, что Украина и страны Запада рассматривались бы как те, что оказывают помощь главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Чиновник рассказал, что послание представителям киевского режима было направлено на уровне глав МИД и их заместителей посредством послов.
«Послание состояло в том, чтобы не раскачивать лодку там... Это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным объектам внутри России», - рассказал чиновник.
Напомним, в ночь на субботу в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Причиной стали заявления Пригожина о том, что ВС РФ якобы ударили по лагерям ЧВК. Против главы «Вагнера» возбудили уголовное дело об организации военного мятежа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США просят Израиль разрешить отправить ПРО на Украину.
Татьяна Лаврова