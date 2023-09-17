CNN: Зеленский выступит перед Конгрессом США в предстоящий четверг

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Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Конгрессом со время предстоящего визита в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Уточняется, что выступление состоится в четверг, 21 сентября, в 17:00 по московскому времени.
Ранее издание Financial Times заявляло, что лидер Украины не выступит перед Конгрессом США. Сообщалось, что вместо этого он проведёт ряд встреч внутри Капитолия.
Кроме того, сообщалось, что Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся на полях специального заседания Совета безопасности ООН. Уточняется, что заседание будет посвящено ситуации на Украине.
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Ранее издание Financial Times заявляло, что лидер Украины не выступит перед Конгрессом США. Сообщалось, что вместо этого он проведёт ряд встреч внутри Капитолия.
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Анастасия Чинкова