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CNN: Зеленский выступит перед Конгрессом США в предстоящий четверг

17 сентября 2023, 21:41
Фото: iStock/dkfielding

Фото: iStock/dkfielding

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Конгрессом со время предстоящего визита в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Уточняется, что выступление состоится в четверг, 21 сентября, в 17:00 по московскому времени.

Ранее издание Financial Times заявляло, что лидер Украины не выступит перед Конгрессом США. Сообщалось, что вместо этого он проведёт ряд встреч внутри Капитолия.


Кроме того, сообщалось, что Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся на полях специального заседания Совета безопасности ООН. Уточняется, что заседание будет посвящено ситуации на Украине.

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#владимир зеленский
#конгресс сша
#украина
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Экс-гендиректору «Роскосмоса» Рогозину нашли новую должность
«Ведомости»: Рогозин может стать сенатором от Запорожской области
17 сентября 2023, 21:15

Фото: сайт Кремля

Бывший гендиректор «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин может стать сенатором от Запорожской области. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Источник из администрации президента заявил, что Рогозин – заметная фигура, поэтому он сможет представлять новый регион в Совете Федерации. В дальнейшем он может вновь пойти вверх по карьерной лестнице.

Также уточняется, что Рогозин давно заявлял о желании работать в новых регионах России.

Напомним, что с 15 июля 2022 года Рогозин в отставке. Тогда президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в «Роскосмосе». Ныне гендиректором госкорпорации является Юрий Борисов.

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#дмитрий рогозин
#запорожская область
#совет федерации
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Лукашенко рассказал, возможна ли война в Белоруссии
Лукашенко: война в Белоруссии абсолютна исключена
17 сентября 2023, 20:55

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Война на территории Белоруссии в современных условиях невозможна. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе патриотического форума «Мы – белорусы!»
Он отметил, что война невозможна, поскольку Белоруссия «самая миролюбивая нация на земле», которая никому не угрожает ни ядерным оружием, ни военными подразделениями.

При этом, Лукашенко добавил, что в случае возникновения угрозы безопасности, Белоруссия станет Брестской крепостью.

Ранее в ходе того же форума Лукашенко обратился к граничащим с Белоруссией странам. Он заявил, что Минск не рисует никаких красных линий, поскольку линия может быть только одна – государственная граница, которую не стоит нарушать, поскольку последует мощный ответ. Но, всё же, Лукашенко выразил надежду на мирное существование соседних государств, без повторения ошибок прошлого, поскольку мир сейчас слишком хрупок. 

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#александр лукашенко
#война
#белоруссия
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Трамп: Киев мог избежать жертв, отказавшись от части территорий
17 сентября 2023, 19:50

Фото: istockphoto/rarrarorro

Киевские власти вполне могли бы избежать эскалации конфликта с Россией. Дл этого им достаточно было отказаться от части территорий, что позволило бы избежать такого огромного количества жертв.
Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC. По его мнению, Киев мог бы добиться приемлемого для себя соглашения с потерей меньших территорий, чем те, которые Россия присоединила к себе сейчас и уже вряд ли их уступит. Бывший американский лидер считает, что было вполне реально добиться такой сделки, и тогда никто бы не погиб. По его словам, такое решение позволило бы украинским властям сохранить страну.

Трамп уже неоднократно заявлял, что нынешний американский президент Джо Байден своими  решениями провоцирует начало третьей мировой войны. Бывший глава государства и кандидат на президентское кресло уверял, что в случае победы на выборах способен прекратить украинский конфликт за одни сутки.

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#сша
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#киев
#джо украина
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FT: ВОЗ требует от Пекина дополнительной информации о COVID-19
17 сентября 2023, 19:09

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что Китай не предоставил полной информации о коронавирусе. Поэтому организация пытается оказывать давление на КНР.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает The Financial Times. По словам руководителя организации, ВОЗ намерена направить в КНР специалистов для расследования причин возникновения COVID-19. Гебрейесус обратился к главам государств с призывом поднимать этот вопрос на встречах с представителями Китая.

Глава ВОЗ отметил, что в настоящее время рассматриваются абсолютно все возможные версии появления опасного заболевания, в том числе теория его зарождения в лабораториях. Но пока у ВОЗ нет не вызывающих сомнения доказательств, ни одна из теорий не является убедительной. Гебрейесус подчеркнул, что ответ на вопрос происхождения коронавируса будет получен, это всего лишь вопрос времени.

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#воз
#заболевания
#коронавирус
#китай
#лаборатория
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«Давайте жить дружно»: Лукашенко обратился к странам-соседям Белоруссии
Лукашенко: у Белоруссии нет красной линии, есть только линия госграницы
17 сентября 2023, 18:21

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для страны важна лишь одна линия – государственная граница, поэтому Минск не намерен рисовать красные линии. Об этом белорусский лидер заявил в ходе патриотического форума «Мы – белорусы!»
Во время своего выступления Лукашенко обратился ко всем странам, граничащим с Белоруссией. По его словам, Минск желает своим соседям мира и добра и не стремится вмешиваться в дела других государств. Но он отметил, что в настоящее время мир слишком хрупок, поэтому важно действовать аккуратно и не повторять ошибок прошлого, поскольку Белоруссия и соседние с ней государства часто становились участниками боевых действий, которые уносили жизни миллионов граждан.  

При этом, Лукашенко отметил, что в случае возникновения угрозы безопасности Белоруссии, страна не будет рисовать красных линий, поскольку есть только одна линия – госграница. Если она будет нарушена, Белоруссия сможет на это ответить.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#страны
#граница
#мир
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Daily Mail: Западное представление Украины стороной добра было ошибочным
17 сентября 2023, 17:55

Фото: istockphoto/JARAMA

Конфликт на Украине уже давно мог быть прекращен. Препятствием является то, что Запад выставил Украину стороной добра в конфликте с Россией. Такой взгляд союзников Киева на противостояние оказался ошибочным.
Такое мнение высказал британский журналист Питер Хитченс в своей статье для издания Daily Mail. Он полагает, что США и Европа начинают задумываться о сокращении помощи Украине, как финансовой, так и военной. Об этом также сигнализирует статья, появившаяся во влиятельном американском издании The Foreign Affairs с красноречивым заголовком «Откажется ли Запад от Украины?».

Как считает Хитченс, если бы конфликт изначально не изображался в каких-то полусказочных красках в виде борьбы абсолютного добра с абсолютным злом, можно было бы и раньше более трезво и реально оценить ситуацию. Обозреватель уверен, что если западные страны действительно думают о народе Украины, они должны приложить усилия к заключению мира вместо того, чтобы бесконечно подпитывать вооружениями конфликт, в котором гибнут сами украинцы.

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#конфликт
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#страны
#мнение
#запад
#украина
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FT: Зеленский не выступит в Конгрессе во время поездки в США
17 сентября 2023, 17:28

Фото: istockphoto/ValleraTo

Украинский президент Зеленский не будет выступать перед Конгрессом США во время визита в Вашингтон 21 сентября, как это было в прошлом году. Вместо общей речи перед американскими законодателями он проведет несколько встреч с небольшими группами внутри Капитолия.
Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на анонимный источник в администрации Белого Дома. Также он проведет встречу с американским президентом Джо Байденом, на которой по привычке будет выпрашивать оружие. Ни американские, ни украинские источники не скрывают, что основная цель визита Зеленского — получение дополнительной военной помощи, в том числе ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

Отмена выступления главы киевского режима перед конгрессменами связана с запуском в Конгрессе процедуры импичмента Байдену, что создает нежелательный фон для речей перед законодателями. К тому же, часть республиканцев не желает общаться с Зеленским и может просто покинуть заседание, что испортит картину «единодушной» поддержки, которую США оказывает Украине.

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Трамп заявил, что сможет решить все проблемы США за один год
17 сентября 2023, 17:25

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBS News заявил, что сможет за год решить все проблемы страны, если победит на выборах в 2024 году
Он отметил, что ни в коем случае нельзя избирать президентом США человека, который обещает справиться со всеми трудностями за восемь лет. Сам Трамп заявил, что ему для этого хватит от полугода до года.

Ранее сообщалось, что агентство Reuters провело опрос, чтобы выяснить, кто может победить на президентских выборах в следующем году – нынешний лидер Джо Байден или бывший президент США Дональд Трамп. Результаты опроса показали, что оба кандидата получили по 39% голосов. При этом, каждый пятый американец ещё не определился с выбором.

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#дональд трамп
#выборы
#сша
#президент
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Депутат ГД Ивлев назвал фашизмом угрозы Киева «выкурить» россиян из Крыма
17 сентября 2023, 17:04

Фото: istockphoto/VvoeVale

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с украинскими журналистами сказал, что россиян придется «выкурить» с территории Крыма, если они не уйдут самостоятельно. Депутат Государственной думы от крымского региона, генерал-лейтенант запаса Леонид Ивлев назвал эти угрозы настоящим фашизмом.
Данилов также подтвердил нанесение ракетных ударов по полуострову со стороны Украины и пообещал, что они будут продолжаться. В разговоре с РИА Новости Ивлев ответил на это, что остается только одна возможность обеспечения полной безопасности Крыма — ликвидация всех угроз, исходящих от фашистского киевского режима.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года в результате референдума после государственного переворота на Украине. Тогда 96,77% проголосовавших в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, а многие западные союзники поддерживают ее в этом заблуждении.

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